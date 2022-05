Mourinho e Bremer, siparietto a fine partita: “Lo sai già dove vai?” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mourinho e il difensore Bremer si sono salutati calorosamente al termine di Torino-Roma.

L’allenatore giallorosso ha chiesto al centrale brasiliano, che in estate cambierà casacca: “Lo sai già dove andrai?”.

“Non lo so”, ha risposto Bremer. “Vai pro bom”, e cioè “vai per una strada buona”, ha replicato ridendo l’allenatore giallorosso.

Questo il video del dialogo tra Mourinho e il difensore centrale del Torino.

#Mourinho: lo sai già dove vai?#Bremer: non lo so 😅#Mourinho: “vai pro bom” (“vai per una strada buona”)

