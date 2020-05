Mourinho e il Triplete: “La finale più sofferta quella con la Roma. Dissi: ‘O fermate l’inno o ce ne andiamo’”

NOTIZIE ROMA CALCIO – José Mourinho ricorda in un’intervista alla Gazzetta dello Sport (A. Elefante) la storica cavalcata della sua Inter che riuscì a centrare lo storico triplete. In mezzo a quei ricordi c’è anche la Roma, avversaria dei nerazzurri sia in Coppa Italia che in Campionato.

“La svolta? Per la Champions, Kiev: all’85’ eravamo fuori, se cambi il tuo destino in 4′ è sempre un momento chiave. Ma è stata fondamentale anche Roma, il 5 maggio: il sogno era la Champions, lo scudetto era un obbligo, vincere la Coppa Italia fu come dirci: “E una, passiamo alla seconda”. Mi piace rivedere quella partita con uno dei miei assistenti, Giovanni Cerra, malato della Roma: piange ancora…”, le parole di Mourinho.

E sulle tre finali, considerando anche l’ultima di campionato sul campo del Siena, l’ex allenatore rivela: “Quella di Coppa Italia non la volevo giocare: l’inno della Roma prima della partita, arrivai a provocare “Fermate la musica o ce ne andiamo”. A Siena avevo paura: sei giorni dopo c’era la grande finale, temevo non giocassero quella partita come una finale. Zero a zero al 45′, la Roma vinceva 2-0, nello spogliatoio un caldo tremendo, non capivo come aiutare la squadra a svoltare tatticamente. Fu molto dura, non finiva più. Avevo detto: “un giorno mi piacerebbe vincere un campionato all’ultima”. Quel giorno mi dissi: ‘Mai più'”.

Fonte: Gazzetta dello Sport