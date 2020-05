“ON AIR!” – CORSI: “Ormai Raiola è il presidente della Roma, porterà Kean per poi rivenderselo”, BIAFORA: “Zappacosta? La Roma non ha certezze sulla sua condizione”, MORETTI: “Il ritorno di Vitek è un elemento importante per lo stadio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Oggi leggo che a Fonseca gli è venuta questa intuizione in quarantena, di dire alla squadra di incassare meno gol e di essere più precisi in attacco…che si fosse messo in testa di agguantare la Lazio…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Notizie non ci sono quasi mai. Vi ricordate quando dissi per primo di Mahrez, e manco stavo pensando alla Roma, ero al mare…pensa se uno ci lavora… Ma questi giornalisti non sanno niente perchè non ci lavorano sulle notizie, aspettano le telefonate…. Sul mercato c’è poco, a parte quello del Milan, Bonaventura, che non è più buono per nessuno…Per il resto non c’è altro di importante. Ormai il presidente della Roma è Mino Raiola, che può portare Kean alla Roma aspettando che esploda per poi rivenderselo…”

David Rossi (Roma Radio): “La percezione in questi ultimi giorni mi sembra molto diversa rispetto a prima. Mi sembra che ora si sono messi in testa di far ripartire il campionato, e stanno cercando la modalità meno dolorosa per farlo, quella che può accontentare l’opinione pubblica senza creare troppo scalpore, coniugando la sicurezza con l’opportunità… In queste ore ho la sensazione che si abbia meno bisogno dei segnali che arrivano dall’estero per prendere una decisione…”

Filippo Biafora (Tele Radio Stereo): “Zappacosta? Ho provato ieri a informarmi nuovamente, so che non c’è stato ancora nessun discorso per il rinnovo del prestito. La Roma vuole vederlo sul campo e poi decidere se tenerlo un altro anno. Io penso che Fonseca voglia puntare su di lui, ma la Roma non ha certezze sulle sue condizioni fisiche. Non parliamo di un ragazzino di 20 anni, giustamente lo si vuole prima vedere sul campo. Se Zappacosta sta bene, nella testa di Fonseca è lui il titolare…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “In una stagione strana come questa vedo lo scudetto alla Lazio, che ha vinto sempre quando c’è stata qualche calamità, e la Champions alla Juve. Vediamo però quando riprenderanno in pieno gli allenamenti come staranno le squadre…”

Alvaro Moretti (Radio Radio): “Stadio della Roma? Il riaffacciarsi di Vitek è elemento importante, lui sta fiutando l’affare per arrivare al prezzo a ribasso… C’è da seguire con attenzione ciò che sta accadendo all’interno del Movimento Cinque Stelle…”

Franco Melli (Radi Radio): “Spadafora non mi è sembrato contro lo sport. Un ministro della Repubblica contro uno sport che porta molti introiti al governo sarebbe follia. Spadafora è finito in mezzo ad uno tsunami, e non era completamente all’altezza della situazione. Ma pochi lo sarebbero stati in una circostanza simile…”

