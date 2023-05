Mourinho e la paura degli infortuni. Prima della partitella: “Occhio a non fare ca*ate…”

NOTIZIE AS ROMA – L‘incubo di nuovi infortuni assilla la testa di Josè Mourinho in vista della finalissima di Europa League di mercoledì prossimo.

Per questo il tecnico domani contro la Fiorentina terrà a riposo tutti i big, per lasciare spazio a seconde linee e giovani della Primavera.

Ma lo Special One teme possibili colpi proibiti anche durante gli allenamenti che la squadra svolge a Trigoria. Per questo ieri, prima della partitella in famiglia, Mou ha catechizzato i suoi calciatori.

“Adesso facciamo una partitina con le porte piccole di 6 minuti. Va bene l’intensità, va bene la qualità. Ma occhio ai piedi, alle caviglie… non fate cagate..“, le parole pronunciate dal tecnico all’indirizzo dei suoi.

Fonte: Corriere dello Sport