Mourinho ha deciso: resta alla Roma. In estate guiderà la tournée in Asia

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho ha rotto gli indugi nel momento più caldo della stagione, quello che può decidere le sorti di un lavoro cominciato due estati fa: lo Special One ha deciso di restare alla Roma anche il prossimo anno.

Lo scrive oggi il Corriere dello Sport (I. Zazzaroni), che nell’edizione odierna titola in prima pagina “MOU RESTA“. L’allenatore portoghese ha preso questa decisione già prima della sosta per gli impegni delle nazionali, a mente fredda, una scelta che garantirà stabilità al club in un momento cruciale della stagione.

Mourinho non aspettarà possibili offerte dalla Premier (era la prima scelta del ricchissimo Newcastle) o dal PSG, che a fine stagione cambierà guida tecnica: lo Special One era tra i papabili alla guida del club transalpino. Mou ha scelto di lanciare un segnale forte allo spogliatoio davanti al disorientamento di Dybala, Smalling, Abraham, Ibanez e Belotti.

Il portoghese dunque rispetterà il suo accordo con la Roma fino al 2024, e in estate guiderà la squadra nella tournée in Asia che il club sta organizzando e i cui dettagli saranno svelati nei prossimi giorni. Saltato invece il ritiro in Algarve per motivi economici.