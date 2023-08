MOURINHO: “Il problema del centravanti lo sapevamo da giugno. Chiedo ai tifosi di essere l’attaccante domani. Matic? Sono venuti Paredes e Sanches, non due sconosciuti”

AS ROMA NEWS – Nonostante la squalifica, Josè Mourinho torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in campionato contro la Salernitana, gara in programma domani alle 18:30.

Queste le parole del tecnico portoghese sull’impegno contro i campani, sul mercato ancora aperto e sulla stagione che attende la sua squadra:

Prende subito la parola Mourinho:

“Ringrazio tutti, staff e giocatori. Abbiamo migliorato molto il nostro gioco, e cerchiamo di aiutare Paredes e Sanches che sono appena arrivati. L’attaccante? E’ un problema che conosciamo tutti. Abbiamo perso Tammy da giugno e non abbiamo fatto niente per compensare, ma società e direttore fanno il possibile. Io alleno i giocatori che abbiamo a disposizione, e chiedo di nuovo ai nostri tifosi di giocare da attaccante.”

Che Salernitana di aspetta?

Sarà una partita difficile, sono una buona squadra e puntano all’Europa. Peccato manchino tanti nostri giocatori domani, le ripercussioni sulla nuova stagione sono un pò fuori moda.

E’ andato via Matic ed è arrivato Paredes. Come cambia la Roma?

Se vuole, parlerà il signor Matic. Cosa aggiungere al fatto che parlavano con lui da 1 mese, come hanno dichiarato i dirigenti del Rennes? Sono felicissimo di Paredes, è un campione del mondo, lo seguivo da tempo. Ci può aiutare.

Si è parlato tanto dei rapporti tra lei e la società. Cosa si aspetta?

Loro hanno fatto molto bene a recuperare i 30 milioni necessari. Avevamo giocatori che l’hanno scorso non avevano valore, e ora hanno salvato la società. E’ difficire fare di meglio con tutte queste difficoltà. Paredes, Sanches e Aouar sono tutti giocatori che mi piacciono, ma hanno bisogno di lavorare. La società ha fatto bene, ma mi fa un po’ male al cuore leggere certe analisi su Ibanez che ho letto in giro. E’ stato un giocatore, il più veloce e pericoloso su palle inattive. Non posso dire di essere contento di iniziare il campionato senza l’attaccante che serviva, ma non sono arrabbiato e non litigo con nessuno. Cerco di essere positivo.

C’è stato un confronto con i Friedkin?

Non credo che sarebbe contento se dicessi di tutti i nostri contatti o commentassi il nostro rapporto. Io sono un suo dipendente.

Cosa si aspetta dalla fine del mercato?

Io ci sono punti del FFP che non ho ancora capito, specie rispetto ad altri club. Ma non è compito mio. Come ho detto io lavoro con i giocatori che ho, mi devo fidare della parola della società che non finiremo il mercato senza risolvere questa situazione. Anche arrivasse Mbappè, arriverebbe comunque in ritardo. Io non posso fare altro che aspettare, ma soprattutto devo pensare a giocare domani. Speriamo succeda qualcosa la prossima settimana, altrimenti andremo a Verona sempre così.

Perchè la Roma ha cambiato modulo con 3 centrocampisti e 2 punte di ruolo? Giocherà Aouar domani?

Può giocare, abbiamo tante soluzioni. (non risponde sul cambio di modulo n.d.r.)

L’anno scorso sembra esserci stato più un problema che di campo per le tante polemiche sulla panchina. Lo pensa anche lei?

Una cosa è la società, una cosa sono io. Non so se c’è un problema politico, a me interessa il campo e che ci siano onestà e regole e uguali per tutti. Io arbitro, anche se non ho simpatia per Mourinho, devo trattare tutti allo stesso modo. Vi lancio una sfida: domani guardate sempre la nostra panchina e quella della Salernitana, e vedete se trattano tutti allo stesso modo.

Dalla vicenda di Matic, che risposta ha avuto dal gruppo? I nuovi arrivi si sono inseriti bene?

La partenza di Matic non ce l’aspettavamo, ma c’è stata una reazione fantastica, anche della società. Sono venuti Paredes e Sanches, non “Peppino” e “Tonino”. Due giocatori di grande qualità. Speriamo imparino presto la nostra dinamica di gruppo. Loro due non sono preparati al 100% ma se li prepariamo sono giocatori di qualità. Il gruppo è fantastico, chi va via lo fa piangendo. Il contatto che la squadra ha con Sergio Oliveira, Veretout, Volpato, Tahirovic, Diawara, Felix, siamo ancora una famiglia. È andato via uno e sono arrivati altri, la famiglia continua. Benvenuti ai nuovi, che possono capire velocemente la dinamica di gruppo. Andiamo insieme, domani si inizia.