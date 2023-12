Mourinho, la procura federale apre un procedimento per le dichiarazioni su Marcenaro

NOTIZIE AS ROMA – La procura federale della Federcalcio ha aperto un procedimento per dichiarazioni lesive dopo quanto dichiarato da José Mourinho, nei confronti dell’arbitro Marcenaro, designato per la partita di domani Sassuolo-Roma.

Mourinho si era detto preoccupato della scelta di quell’arbitro perché a suo dire “la sensazione è che non abbia la stabilità emozionale per una gara di questa livello”.

Da qui la scelta della procura della FIGC di aprire un’indagine, con l’allenatore della Roma che dunque rischia una nuova squalifica.

Fonte: Ansa