Serie A, Milan ok col Frosinone (3-1). La Lazio batte il Cagliari (1-0) e ringrazia Provedel nel finale

ALTRE NOTIZIE – Dopo il pareggio tra Genoa ed Empoli (1-1) nel match delle 15, arriva la vittoria della Lazio all’Olimpico sul Cagliari di Ranieri.

Decide la partita un gol di Pedro realizzato all’ottavo minuto di gioco. A metà del primo tempo i sardi restano in dieci per l’espulsione di Makoumbou grazie all’intervento del VAR per fallo da ultimo uomo.

Nella ripresa il Cagliari, nonostante l’inferiorità numerica, ci prova e sfiora il gol nel finale, ma Provedel è decisivo su Pavoletti. Grazie a questo risultato la Lazio sale a quota 20, a -1 dalla Roma.

Vince anche il Milan, che a San Siro supera il Frosinone per 3 a 1: reti di Jovic, Pulisic, Tomori e Brescianini. I rossoneri salgono a 29 punti, rafforzando il terzo posto in classifica.

Giallorossi.net – F. Turacciolo