Rebus a sinistra, i giornali si dividono: in tre candidati per una maglia. Bove torna in panchina

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Formazione praticamente fatta per la partita di oggi alle 18 sul campo del Sassuolo: tutti i giornali oggi in edicola concordano sull’undici titolare che giocherà al Mapei Stadium.

Con un’unica eccezione: la fascia sinistra. Se a destra infatti è certa la presenza di Karsdorp, sulla corsia mancina i quotidiani puntano su un calciatore diverso. Il più gettonato? Nicola Zalewski, su cui puntano Gazzetta dello Sport, Il Messaggero e Il Tempo.

Il Corriere dello Sport invece scommette ancora su Spinazzola, mentre Tuttosport vede come più probabile la conferma di El Shaarawy. Per il resto formazione scontata: in difesa torna Mancini, a centrocampo Pellegrini preferito a Bove, in attacco la coppia Dybala-Lukaku.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Corriere dello Sport / Il Messaggero