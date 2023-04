Mourinho, messaggio a Pinto: Wijnaldum deve restare a Roma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Se qualcuno si aspettava una risposta da Wijnaldum ieri sera, l’olandese l’ha data forte e chiara.

Tornato un po’ balbettante dal lungo stop per l’infortunio alla tibia, le prestazioni di Gini sono andate in crescendo, culminando con la prova a tutto tondo di ieri.

“La mia permanenza a Roma non dipende dalla qualificazione in Champions“, l’ammissione di Wijnaldum a fine partita. “L’ho già dimostrato scegliendo questo club la scorsa estate. L’allenatore mi ha dimostrato il suo interesse dato che mi voleva fortemente e io ho scelto volentieri questa squadra. È difficile sapere cosa succederà in estate perché ci sono altre parti coinvolte, ma qui sto bene e mi sento felice“.

Per quanto riguarda Mourinho, non ci sono dubbi: Wijnaldum deve restare a Trigoria anche la prossima stagione. Lo Special One spera di poterci contare anche l’anno prossimo, con la Roma che ha fissato il riscatto di Gini per otto milioni di euro.

Messaggio recapitato a Tiago Pinto, che sta ragionando sull’acquisto dell’olandese. Per quanto riguarda il centrocampista, la volontà di restare a Trigoria sembra chiara. Ma ora la palla passa a Roma e PSG, che in estate dovranno trovare un punto di intesa per il riscatto di Wijnaldum.

Fonti: La Repubblica / Il Messaggero