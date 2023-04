“ON AIR!” – CORSI: “Che emozione vedere giocatori forti all’Olimpico”, PUGLIESE: “Tanti giovani presuntuosi prendano esempio da Matic”, FERRETTI: “La Roma ha un problema in attacco”, FOCOLARI: “Abraham è inutile”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Partita interpretata bene dalla Roma all’inizio, molto veloce e aggressiva. E’ da gennaio che avevo segnato la partita di ieri come quella dell’ingresso di Wijnaldum nella Roma a tutti gli effetti. La prima mezzora però non l’ha strusciata mai, e ho pensato “niente lodo Rossi”. Poi però prende il palo, segna il gol e procura il rigore, e nell’incidenza specifica sulla partita e diventa il migliore in campo, salvando di fatto il “lodo Rossi”. Matic giocatore superlativo, mi è piaciuto molto El Shaarawy. Sono contento che a fine partita da Mourinho, da uomo navigato che sa di calcio, parli di Llorente quando gli chiedono di Wijnaldum. Lo spagnolo ha giocato una bella partita, è uno che non ha paura a giocare con la palla tra i piedi. La difesa a 4? E’ stato un caso limite, non penso che sarà riproposta a breve…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Abraham nel primo tempo fa una cosa non da centravanti sulla palla che gli dà Dybala, invece di andare verso la porta lui va verso l’esterno, lì c’è proprio la fotografia del limite attuale di questo giocatore, che non ragiona da numero nove, nonostante lo abbia sulle spalle. Lui torna tanto indietro, fa dei movimenti sbagliati, questo secondo me è giusto dirlo in un giorno in cui si vince senza soffrire granché. Non so se è merito della difesa a quattro, dell’uomo in più a centrocampo e quindi in attacco, ma la Roma in una giornata non particolarmente brillante, crea più palle gol che nelle ultime tre partite…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Che emozione vedere giocatori di calcio forti all’Olimpico…vedere Wijnaldum, Matic, Dybala…belle sensazioni. Wijnaldum viene da un infortunio importante e finalmente comincia a giocare, ecco perchè Mou lo schierava sempre. La sua vocazione a stare in area di rigore, al posto di Abraham che è inutile, fa capire quanto ha ancora in testa il calcio del Liverpool di Klopp. Matic ha carburato alla grande, tiene in mano la squadra. Peccato per l’età, perchè questi sono due giocatori veri… Dybala è un’altra camminata. La Roma ha ritrovato la squadra che doveva giocare fin dall’inizio. Llorente è un altro che si vede che è unoche fa quella professione da anni, vedo che ha proprietà di palleggio. Solbakken? Ieri ha fatto un altro assist, ogni volta che gioca fa qualcosa di positivo… Questo per dire che oltre ai grandi giocatori, come Matic, Wijnaldum e Dybala, ci sono anche i gregari. E’ la solita storia: sono i giocatori a fare la differenza, non c’è niente da fare. Il resto sono tutte chiacchiere…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Matic è un giocatore da cui prendere esempio, non solo in campo. Altro spessore umano, abituato a un calcio diverso. Si vede. Mi duole dirlo, ma spesso chi cresce nel nostro calcio si sente subito un fenomeno senza esserlo. Lui invece ha sofferto nella vita, ma è riuscito a imporsi anche nel calcio vero come quello della Premier, viene qui e detta legge a livello calcistico e umano. Sono contentissimo che rimanga. Tanti calciatori presuntuosi e infantili devono prendere esempio da lui. E da quello che so, anche qui qualche tiratina d’orecchio l’ha anche data… Contento per la vittoria, ma guardo la classifica e mi rammarico: perdere contro Cremonese e Sassuolo mi fa una rabbia enorme, con quei sei punti avresti messo una seria ipoteca sulla Champions. Però bene così. La Roma il prossimo anno deve trovare un centravanti, deve essere una delle priorità sul mercato dell’estate…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Io non ho mai messo in discussione le qualità di Wijnaldum, ieri ha dimostrato di essere in crescita, ed è merito di Mou che lo ha tenuto in campo in partite in cui prendeva insufficienze e vagava per il campo senza trovare una posizione. Ieri qualcosa di buono si è intravisto e sarebbe sciocco non sottolinearlo. Ma la Roma ha un grande problema in attacco. Si era detto che Abraham non segna perchè non ci sono palloni giocabili, e invece ieri di palloni messi in area ne sono stati messi, e lui è stato inadeguato a creare situazioni di pericolo. La partita? Hai vinto tre a zero, e va tutto bene, ma qualche mormorio a fine primo tempo c’è stato…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “In attacco c’è un problema. Abraham ieri molto nervoso, ha rischiato l’espulsione. Lui si lamenta sempre con i compagni perchè vuole la palla in area, ieri è riuscito a rimproverare perfino Wijnaldum quando ha preso il palo, ma lì mica doveva passargliela. Il fatto di arrabbiarsi sempre con i compagni è segno di frustrazione, non riesce a connettersi con i compagni, e questo dimostra il momento particolare che vive…”

Ubaldo Righetti (Radio Romanista): “Al di là del risultato, è stata una bella partita da parte della Roma, rapida, veloce. Il sistema tattico ti ha permesso di sfruttare il potenziale di questa squadra, soprattutto del centrocampo. Ma l’opposizione della Samp è stata scarsa, e aspetterei a dire che la Roma ha trovato un altro sistema di gioco. Ma è stata una Roma piacevole, rapida, che attaccava con tanti uomini. Io ieri non ho visto un 4-2-3-1, piuttosto un 4-3-3…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io non mi innamoro dei calciatori, possono andare dove gli pare, ne prendi altri. Ma Smalling è veramente l’uomo in più, ha una presenza in campo che non mi aspettavo. E poi ho visto un Wijnaldum, anche lui over 30, che ha delle qualità che altri non hanno. E poi Matic, che nella partita secca è un calciatore capace di prendere il pallino in mano e portarlo fino alla fine. Questi sono giocatori da tenere. Ora sono tutte finali e devi pensare di poter arrivare addirittura tra le prime quattro. Ma anche ieri 11 contro 11 hai avuto difficoltà a sbloccarla: la Roma ha il problema di non segnare, e questo rischia di diventare un fattore…”

Furio Focolari (Radio Radio): “L’arbitro non ha influenzato il risultato della partita di ieri. La prima ammonizione di Murillo è inesistente, ma significa poco, sapeva di essere ammonito, la seconda ammonizione ci sta e l’errore lo fa lui. La Roma penso che avrebbe vinto comunque: la Samp piena di riserve era un ostacolo troppo facile, è una squadra inconsistente. Smalling? Non lo scopriamo ieri, non è la partita di ieri che mi dice qualcosa, ha giocato contro il nulla. Positivo il movimento continuo di Wijnaldum, significa che sta tornando in forma. Il fatto grave è che 11 contro 11 non riesci a fare gol alla Sampdoria: ma Abraham dove sta? Il tuo centravanti è un fantasma. Non gli riesce nulla davvero nulla, in questo momento è un giocatore inutile…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Irrati non ha condizionato il risultato, ma l’andamento della partita sì perchè ha tolto un giocatore alla Sampdoria e non ha ammonito Abraham. La Roma ha giocato una partita modesta fino al primo gol. Wijnaldum molto bene, forse il migliore insieme a Smalling. Ieri ho visto la nuova funzione taumaturgica di Mourinho: quello che ha fatto la curva Sud nei confronti di Stankovic è schifoso, e Mou dice che non si toccano i suoi amici…i tuoi amici? Perchè se non fosse stato un tuo amico andava bene? Ma se fosse stato la curva della Lazio a fare quei cori cosa sarebbe successo oggi sui giornali?…”

Redazione Giallorossi.net

