MOURINHO: “Non abbiamo giocato bene, ma meritavamo il pari. Zaniolo? Se ha sbagliato pagherà. Su Celk non sono ottimista”

JOSE MOURINHO A SKY SPORT

Sconfitta difficile da spiegare…

“Loro con più qualità nel primo tempo, ma noi abbiamo avuto più opportunità. Questo ti fa sentire male, perché abbiamo avuto chance. Loro con la palla hanno grande tecnica e ci hanno messo in difficoltà nel primo tempo. Il palo di Zaniolo, la parata di Bravo, nel secondo tempo il tiro di Cristante. Il pareggio era più giusto”.

Troppi bassi dietro nel secondo gol?

“Si, la squadra era stanca. Matic era uscito a pressare e Spinazzola no, così loro hanno trovato spazio. Un errore di stanchezza. La squadra non meritava di perdere”.

Zaniolo deve crescere?

“Onestamente non ho visto. L’assistente ha visto qualcosa, peccato non abbia visto il primo giallo a Pezzella. Non ho visto Zaniolo, ma sicuramente ha fatto qualcosa”.

Che partita sarà a Siviglia?

“In questo momento l’obiettivo non arrivare primi, loro hanno 9 punti e 2 gare in casa. L’obiettivo è finire secondi con il rischio di prendere una squadra che scende dalla Champions. Preferirei fare questo piuttosto che uscire”.

Partita giocata bene, poi il gol che compromette il girone…

“Non sono d’accordo, non abbiamo fatto una buona partita. Loro più in controllo. Le grandi occasioni sono nostre, loro hanno avuto quella di Fekir, ma noi con Zaniolo e Cristante, abbiamo avuto grandi opportunità. Ma loro hanno avuto più qualità tecnica. Il pareggio era più giusto, ma ora non dobbiamo pensare di finire primi, noi ora dobbiamo arrivare secondi. Se andremo in Conference andremo per vincerla di nuovo, ma non ho questo il nostro obiettivo”.

Il secondo gol?

“Il problema non è la difesa bassa, il portatore della palla a 16 metri dalla porta senza pressione è come un rigore in movimento. li abbiamo sbagliato grosso. il secondo gol è che Matic esce a pressare altissimo, Spinazzola non lo fa e perde il duello nel palo più lontano”.

Zaniolo?

“Io non ho visto, l’assistente si e se ha visto non c’è niente da dire. E’ un peccato perchè l’assistente è stato bravo in questa decisione ma il giallo di Pezzella non l’ha visto. Se Nico ha fatto qualcosa pagherà per questo con qualche partita di stop”.

Celik come sta?

“Non voglio parlare, voglio aspettare. Ma le sensazioni non sono positive”.