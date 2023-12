MOURINHO: “Contro la Juve serve personalità. Bonucci? I tifosi sono il cuore del club, non si va contro la loro passione” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Alla vigilia di Juventus-Roma, ultima partita del 2023, Josè Mourinho si presenta in conferenza stampa per parlare della sfida contro la storica rivale in programma per sabato 30 dicembre alle 20:45.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore portoghese sulla partita che attende i suoi ragazzi, sulle condizioni della sua squadra e sulle ultime voci di mercato.

Sfida che vale tantissimo per entrambe. Come arriva la Roma? Come stanno Mancini e Dybala? Possono giocare titolari?

“Non te lo dico se Paulo giocherà titolare. La conferenza prima dell’allenamento è una protezione, ma Paulo dovrebbe essere disponibile. Se entrerà dalla panchina o giocherà titolare non lo voglio dire, ma devo anche parlare con lui. Se tutto sarà ok nell’allenamento, sarà disponibile. Mancini la stessa cosa della settimana scorsa. Domani giocherà, non c’è dubbio, lui sa che è molto importante per noi”.

Com’è cambiata la Juve di Allegri?

“Allegri è Allegri, la Juve è la Juve. Quando si parla di allenatore risultatista, io la interpreto come la cosa più importante del calcio. La Juve è risultatista, difende tanto e bene e quando esce in contrattacco è fortissima. Fa tanti punti grazie alle palle inattive. Gioca una partita a settimana, e questo significa tanti giorni di lavoro tattico. E’ in lotta con l’Inter lo scudetto”.

Mercato?

“E’ a gennaio…”

Ha il desiderio di avere un giocatore in più… Bonucci sembra sfumato. L’umore della piazza può influire in una trattativa di mercato? L’altro nome è Renato Sanches, può andare via a gennaio?

“Di Renato mi sento confortabile per parlarne perchè è un giocatore nostro. Di Bonucci no, va rispettato e quindi non parlo di un giocatore dell’Union Berlino. Non vedo motivi per parlarne. Su Renato non ho nessuna informazione sulla possibilità che possa uscire o no, né da Renato né dai procuratori di Renato che sono gli stessi miei. Nessuna informazione da Pinto. Lui vive una situazione complicata, è ovvio. Sulla possibile influenza della piazza, io dico sempre due cose: il cuore di un club sono i tifosi, però ci sono le proprietà che sono sovrane. Le decisioni sono di chi è sovrano. Ma il cuore di un club sono i tifosi, e quando fai qualcosa che piace alimenti la passione, e quando fai qualcosa che non piace a loro secondo me non si deve fare. Più di questo non posso dire…”

Renato Sanches parte per Torino?

“E’ un dubbio, non è stata una settimana dove ha lavorato con gli altri. Non giocherà, ma non so se partirà con noi”.

Cosa serve per fare risultato domani?

“Personalità. Possiamo paragonare il Napoli con la Juve, in casa abbiamo avuto quella personalità per affrontare una squadra superiore, magari per l’Olimpico. La squadra ha fatto molto bene, Llorente ha fatto una partita straordinaria, Ndkica ha fatto la sua miglior partita da quando è a Roma. Serve la stessa personalità. La Juve è abituata per vincere sempre, non sarà facile, ma serve personalità e coraggio come abbiamo fatto col Napoli, giocando faccia a faccia e non per pareggiare. Mi piacerebbe di farlo anche con la Juve”.

Un suo giudizio su Pellegrini?

“Il mio parere è che sta migliorando, al di là del gol fatto. Non l’ho mai visto lavorare male, ci sono giocatori che pensi “mmm, questa settimana non ha fatto benissimo“. Lui lacvora sempre bene. Settimana scorsa veramente bene, e questa settimana ha dato continuità. Ultimamente è stato piatto, non h avuto una forma non altissima, ora sì e bisogna approfittarne visto che abbiamo tante partite di fila visto che è un giocatore di qualità superiore”.

Si è parlato di una tempistica per l’arrivo del difensore? Ha già pensato a un cambio modulo o alternative tattiche in vista della Coppa Italia?

“Se penso a questo, magari perdo la concentrazione per la partita di domani. Abbiamo Bryan che può giocare là e stiamo lavorando con Celik per poter giocare dietro. Noi è da sei mesi che sappiamo che Ndicka va via e che Kumbulla non era disponibile per giocare titolare a gennaio. E’ da tre mesi che sapevamo che Smalling non era pronto per gennaio. E da sei mesi che da gennaio fino alla coppa d’Africa qual è+ la situazione. Mancini e Cristante sono diffidati, e pensate avere un solo centrale per una partita specifica. Io ho deciso di andare su una strada, dare tutto quello che ho ed è quello che farà. Dopo la Juve penserò alla Cremonese con quello che avrò a disposizione”.

Kumbulla parte per Torino?

“No”.

