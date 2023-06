Mourinho, ovazione dell’Olimpico. Lo Special One scende in campo e ai tifosi ribadisce: “Resto qui”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Mou, Roma è con te”. La curva Sud ribadisce il totale sostegno del tifo giallorosso nei confronti dell’allenatore portoghese, Josè Mourinho.

Anche la Tribuna Tevere ha esposto uno striscione emblematico: “Josè Mourinho per mille anni!”. Tutto l’Olimpico ha poi rivolto diversi cori per il tecnico. E lo Special One non si è fatto desiderare.

A fine partita, durante il consueto giro di campo della squadra, anche Mou ha scelto di scendere sul terreno di gioco e salutare i tifosi romanisti.

Lo Special one, passando sotto la tribuna, ha ribadito ai tifosi presenti: “Resto qui”, con ampi e chiari gesti della mano. Non dovrebbero esserci dunque più dubbi sul destino del tecnico portoghese.

Giallorossi.net – G. Pinoli