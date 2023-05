MOURINHO: “Pareggio solido. C’era un rigore gigante per noi. Stagione fantastica a prescindere da come finirà”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per commentare la prestazione dei suoi calciatori al termine di Bologna.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese sulla quart’ultima giornata di campionato giocata questo pomeriggio al Dall’Ara:

JOSE MOURINHO A DAZN

Si può essere soddisfatti di questo pareggio?

“Partiamo con una mia domanda: il fallo di Palomino su Dybala avete dato tanti replay come questa azione di Camara? L’ammonizione è corretta, non bisogna far vedere tanti replay. Per me è un orgoglio questa partita. Anche se gioca un ragazzino di U15 o se arriva una ragazza dalla femminile la squadra non cambia la sua professionalità. Svilar prima partita insieme a Missori, Tahirovic non ne ha giocate tante ma abbiamo fatto una buona partita contro una buona squadra”.

La Champions attraverso il campionato?

“I tifosi mi devono sentire. Ho sempre detto che questa squadra pensava partita dopo partita perché quando arriva l’accumulazione non avevamo il potenziale per arrivare fino in fondo nelle competizioni”.

La Roma è a due partite dalla Champions con l’Europa League. Quanto sposta la partita di giovedì?

“La nostra stagione è fantastica, vinciamo o non vinciamo l’Europa o anche se arriviamo quarti o settimi. Per me è una stagione fantastica nei limiti di questa gente e per me è fantastico. Un pareggio solido oggi, non sofferto con una grande opportunità di Belotti e con un rigore gigante che non ci è stato dato”.

Arrivate con le giuste risorse giovedì? Dybala?

“Wijnaldum è recuperato: oggi doveva giocare circa 60 minuti. Celik è un dubbio e Paulo un grande dubbio”.

Cosa ha detto a Orsato del colpo a Ibanez dentro l’area di rigore?

“Non ho parlato con Orsato”.

Quanto effetto le fa vedere questi allievi essere allenatori, come Thiago Motta e Xabi Alonso?

“Anche emozionante, significa che il tempo passa veloce, loro sono cresciuti e io ho la forza di stare qui dopo tanti anni. Perché la gente magari si stanca dei vari Ancelotti o Mourinho, invece siamo ancora qui”.

JOSE’ MORUNHO IN CONFERENZA STAMPA

Ha parlato di un rigore netto per la Roma. A quale fa riferimento?

“All’episodio su Ibanez. Orsato è un arbitro che mi piace, ma oggi ha sbagliato lui e ha sbagliato il VAR. Se però mi chiedete se lo vorrei anche la prossima partita, la risposta è si”.

Svilar?

“Svilar aveva bisogno di lavoro e di principi, di capire le sue qualità potenziali… Ha lavorato bene e oggi si è visto un ragazzo tranquillo che tecnicamente ha fatto molto bene. E’ un portiere che ha grande presenza in campo”.

Missori è il primo 2004 nella storia della Roma a giocare titolare…

“Missori sta con noi dall’anno scorso e ha debuttato in Conference Lague… Tutto questo gli è servito come formazione, ma il merito è suo e dei suoi precedenti allenatori. Oggi ha fatto una grande partita anche dal punto di vista fisico, in una dimensione differente a livello di intensità rispetto al campionato Primavera. Ad ogni modo vale quello che dico dall’inizio, se la testa va bene lui ha grandissimo potenziale. Io dico che ogni tanto è bosniaco, ogni tanto è svedese: quando è svedese è più tranquillo e rilassato, quando è bosniaco è il mio guerriero. In conclusione, però, devo dire che sono molto contento di lui e di tutti. Ringrazio i ragazzi che devono giocare sempre e che danno sempre tutto. Avevo pensato di fare giocare Cristante 60′ e Mancini 30′ poi con l’infortunio di Celik ho fatto giocare Cristante 90′ ed è andato tutto bene”.