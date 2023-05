Roma, altro stop. Ora tutto sull’Europa

AS ROMA NEWS – La Roma rallenta ancora in campionato, e non va oltre uno zero a zero che serve solo a rimettere il naso davanti all’Atalanta. Ma, considerate le scelte operate dal tecnico, il risultato non è disprezzabile.

Mourinho infatti, a pochi giorni da Bayer-Roma, sceglie un ampio turnover, mandando in campo diverse seconde linee e tanti giovani della Primavera. Ma chi si aspettava una squadra destinata a fare da sparring al Bologna si sbagliava di grosso.

I “bambini” hanno ben figurato, specie Tahirovic, apparso sempre molto lucido nelle scelte: Mou aveva visto qualcosa in lui che ieri è stato confermato in campo. Buono anche l’esordio di Missori, che lanciato come esterno destro titolare ha giocato con personalità, senza commettere errori. Positivo il tanto criticato Svilar, sicuro nelle uscite e attento sulle conclusioni del Bologna, anche se c’è da dire che gli emiliani hanno tirato poco in porta.

Un po’ approssimativo Camara, bene invece Solbakken, la cui velocità ha messo in grave affanno la retroguardia rossoblù. E infatti la Roma, ai punti, avrebbe meritato di vincere: l’unica vera occasione del match è capitata sui piedi di Belotti, che però ha confermato il suo scarso feeling col gol: per il Gallo si avvicina un campionato con zero reti all’attivo. Uno score devastante per un centravanti.

Nemmeno Abraham, subentrato al suo posto nella ripresa, ha fatto molto di più. La Roma dunque sembra pagare a caro prezzo la mancanza di un grande bomber lì davanti, uno in grado di farti la differenza in partite come quella di ieri, dove rischi poco o nulla, ma non crei nemmeno molte palle gol, e ogni occasione deve essere capitalizzata al massimo.

A rendere la vita difficile ai giallorossi c’ha pensato poi il solito Orsato, ieri in evidente stato confusionale davanti ai colpi proibiti riservati fuori e dentro l’area di rigore e non sanzionati come falli dal fischietto di Schio. “C’era un rigore gigantesco”, dirà Mourinho a fine partita, riferendosi alla sbracciata plateale di Lykogiannis su Ibanez, su cui direttore di gara e VAR hanno soprasseduto.

Il pareggio di ieri dunque vale solo il sesto posto, con la squadra che si porta a meno due dal Milan a sole tre giornate dal termine: il traguardo quarto posto è lontanissimo. La Roma è appesa a troppe variabili: i giallorossi dovrebbero vincere tutte e tre le ultime partite, sperare in almeno una sconfitta dei rossoneri, oltre che nella penalizzazione (superiore ai 10 punti) della Juventus per chiudere in zona Champions.

“La stagione resta fantastica”, assicura Mourinho. Che sa bene come la strada dell’Europa League resta quella più breve per provare ad ottenere un obiettivo fissato a inizio stagione, ma che la serie di infortuni ha resto maledettamente difficile. Giovedì a Leverkusen per la Roma sarà il momento della verità.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini