MOURINHO: “Pellegrini ancora importante. Felice dei miei attaccanti. Smalling rinnova? Matrimonio perfetto, ma lui è lui e io sono io” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho in conferenza stampa alla vigilia di Feyenoord-Roma, gara di andata dei quarti di finale di Europa League che si giocherà domani pomeriggio, ore 18:45, al De Kuip.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso sulla sfida che attende i giallorossi e sulla forza dell’avversario, già battuto lo scorso anno nella storica finale di Tirana.

Si affronta il Feyenoord, la squadra che segna di più contro la Roma che è quella fa più clean sheet. Smalling può essere un tassello per il futuro che può convincerlo a restare?

“Il rinnovo di Smalling è ufficiale? Se sarà così sarà ottimo per Smalling e per la Roma. Giocatore fantastico, per me è il matrimonio perfetto per tutti e due. Ma io sono io e Smalling è Smalling. Per domani, non lo so. Il Feyenoord in campionato è la squadra più forte, i numeri sono chiari. Sarà sicuramente campione tra qualche settimana. Quando sei la squadra più forte significa che segni più delle altre. Noi non siamo la squadra più forte d’Italia né di Europa League, ma la possiamo vincere. Giochiamo con quello che abbiamo, che è l’equilibrio. Difficile dire quello che sarà domani, vediamo”.

Ora che hai recuperato alcuni giocatori cardine una delle parole chiave può essere staffetta? Parlo all’interno della stessa partita.

“No, io gioco con la squadra che può fare meglio. Chi sta in panchina è preparato per giocare. Questa cosa di fare cambi automatici non è il nostro modo di gestire le cose, però durante la partita cerchiamo di avere fiducia nel feeling dei giocatori. Per esempio a Torino per come mi ha guardato Dybala ho capito che era il momento di cambiarlo”.

Pellegrini per lei è sempre stato fondamentale. Non sta vivendo una grande stagione: ha perso un po’ di posizioni nelle gerarchie?

“No, era capitano e lo è ancora. Era un giocatore importante e lo è ancora. Ha fatto panchina in funzione del lavoro che non ha fatto, e per noi era più importante giocare con El Shaarawy e Solbakken. Per me non è cambiato niente. L’anno scorso è stato più decisivo, ma magari il meglio sta arrivando. Se gioca domani? Non te lo dico”.

Come stanno gli attaccanti dal punto di vista psicologico?

“Tutti e due benissimo. Entrambi papà, sono due ragazzi felici. E io sono felici di averli. Magari domani non giocano di nuovo e loro restano felici, e io felici di averli tutti e due”.

In cosa è migliorato il Feyenoord?

“Io non sono capace di pensare a Tirana. Per loro sembra così. Io quando arrivo a Trigoria vedo la Conference League e mi fa ricordare loro. Ma per il resto è storia finita. Certo che mi preoccupano, siamo umili, cerchiamo di fare tutto il possibile per ridurre l’imprevedibilità del gioco calcio e lo facciamo con umiltà. Abbiamo analizzato tanto il Feyenoord, è un’ottima squadra. Non puoi trovare dei punti deboli, è una squadra che fa tanti gol anche per la qualità dei suoi giocatori, aggressiva, che sa anche giocare diretto. Il portiere ha un bel piede per giocare lungo. E’ un’ottima squadra. Abbiamo eliminato due squadre di qualità come Salisburgo e Real Sociedad, ma questa è una squadra che sta per vincere il campionato e avrà una motivazione extra”.

Che intende dire quando dice che la lega olandese è specifica. Lei ha sempre vinto contro le olandese.

“Non è vero, ho già perso contro il Feyenoord in questo stadio. L’ambiente ostile? Dipende. Se è fuori dallo stadio, mi dispiace. Quando i nostri tifosi non possono venire qua è un problema da risolvere. Sul campo invece lo conosco, non c’è problema”.