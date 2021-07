Mourinho porta il primo sponsor: ecco Digitalbits. E ora tratta per la maglia

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Qualcosa si muove. La presentazione di José Mourinho di oggi, un evento che ha catalizzato l’interesse di mezzo mondo, sembra aver portato un’altra novità nella Roma a livello commerciale.

Il marchio “Digitalbits“, il blockchain network che controlla la criptovaluta denominata con il codice XDB, è infatti comparso da più parti durante la presentazione, insieme a quelli di New Balance e Hyundai, già partner della Roma per quanto riguarda la maglia. Novità in arrivo anche per il main sponsor? Probabile.

Stando a quanto rivela iltempo.it (A. Austini), l’accordo raggiunto con il club per sponsorizzare una conferenza stampa trasmessa in tutto il mondo potrebbe essere solo l’inizio di una partnership con Digital Bits.

iTra le varie ipotesi al vaglio c’è anche una trattativa per far diventare Digitalbits il main sponsor dei giallorossi, colmando lo spazio lasciato vuoto al centro della maglia da Qatar Airways. Altra possibile ipotesi è che Digitalbits sostituisca il marchio di Iqoniq sulla manica.