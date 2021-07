Spalletti: “Totti? Felice di avergli dato la possibilità di fare una ficton, peccato non abbia avuto successo” (VIDEO)

AS ROMA NOTIZIE – Dopo José Mourinho, oggi è stato presentato anche Luciano Spalletti come nuovo allenatore del Napoli. L’ex allenatore della Roma non ha perso l’occasione per lanciare una stoccata a Francesco Totti.

“Innanzitutto sono felice di aver dato la possibilità di fare una fiction. Però posso assicurargli che aveva i contenuti anche per farla su di lui. Mi dispiace che non abbia avuto grande successo e che abbia ricevuto delle critiche, se me lo avessero detto prima io un po’ di scene per fargli fare il pieno e per far crescere l’audience le avevo (ride, ndr).

A parte tutto, io non voglio sottrarmi a questa questione. Ci sarà spazio anche per le cose meno importanti. Ora ce n’è una molto più importante, allenare il Napoli, parlare del Napoli e dei calciatori del Napoli”, ha chiosato Spalletti.

“Mi piace questa squadra, mi somiglia. Da quando sono allenatore non ho mai tolto gli occhi di dosso dal Napoli. Questa è una squadra forte, ora devo capire se anche i ragazzi ne sono consapevoli”.

