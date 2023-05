Mourinho ritrova Oliver, l’arbitro che gli ha fischiato sette rigori contro

NOTIZIE ROMA CALCIO – Designazione non proprio fortunata per Josè Mourinho: a dirigere Roma-Bayer Leverkusen di domani ci sarà l’inglese Michael Oliver, 38 anni, con cui il portoghese ha ricordi poco felici.

Il fatto è che nessun altro gli ha fischiato così tanti rigori contro in carriera, sette, sei segnati e uno parato. In quattro occasioni a Mourinho è successo sulla panchina del Manchester United, nelle restanti tre al Tottenham. “È’ un dato sorprendente” osservò stizzito Mou in un’intervista del 2021.

Per giunta il Bayer Leverkusen con lui ha vinto tre volte su tre. La speranza della Roma e di tutti i tifosi è che nella semifinale d’andata contro il Bayer Leverkusen il protagonista negativo non diventi l’arbitro. Sarebbe una beffa anche perché il designatore Uefa è un italiano: Roberto Rosetti.

Fonte: Corriere dello Sport