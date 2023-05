Pinto a caccia di 60 milioni: Ibanez e Abraham verso l’addio

NOTIZIE ROMA CALCIOMERCATO – Una missione difficile ma non impossibile per Tiago Pinto. Il gm in estate dovrà cercare di introitare circa 60 milioni dal mercato in uscita, e per riuscirci spera nelle cessioni di due giocatori in rosa.

Il primo è Roger Ibanez: sul difensore brasiliano ci sono diverse squadre, soprattutto in Inghilterra. Tottenham e Newcastle sono interessate, così come in Spagna è noto l’interesse dell’Atletico Madrid.

Tutti e tre i club si stanno muovendo concretamente: sabato all’Olimpico, infatti, erano presenti gli osservatori di queste tre squadre. Chissà cosa avranno annotato. Prima dell’errore, fatale, sul secondo gol interista, la partita di Roger era stata convincente. Il solito blackout, però, ha azzerato tutto. La Roma spera di non farlo con la valutazione, fissata a circa 30 milioni.

L’altro giocatore che registra maggiori interessi è Tammy Abraham: il suo ritorno in Premier League appare quasi scontato. Pinto chiede 40 milioni per lasciar partire il proprio centravanti. Cifra che solo in Inghilterra sono disposti a spendere per l’ex Chelsea.

Fonte: La Repubblica