Roma, difesa a parametro zero: N’Dicka, Grimaldo e Bensebaini in lista

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – La Roma si rifà la difesa, soprattutto a sinistra, rigorosamente a parametro zero.

Dopo esseri assicurato Aouar per la trequarti, ora Tiago Pinto sta mirando a puntellare la retroguardia con l’arrivo di Evan N’Dicka, centrale mancino 23enne che a giugno si libererà dal Francoforte in scadenza di contratto.

La concorrenza è alta, ma la Roma sta cercando di alzare il pressing sfruttando anche la carta Mourinho: lo Special One si è fatto immortalare con gli agenti del difensore pochi giorni fa. La foto è stata pubblicata dai procuratori del calciatore con la scritta: “Lavori in corso”.

Ma i colpi a zero non finiscono qui: la Roma sta cercando un nuovo terzino sinistro, visto che Spinazzola (in scadenza 2024) potrebbe essere sacrificato sul prossimo mercato estivo.

Oltre a Grimaldo, 27 anni, del Benfica ora c’è Ramy Bensebaini nei radar dei giallorossi: l’algerino, 28 anni, lascerà in estate il Borussia Moenchengladbach al termine del suo contratto. Il calciatore può giocare anche da centrale difensivo, oltre che da esterno di centrocampo.

Fonte: Leggo