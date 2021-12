MOURINHO: “L’Inter è molto più forte di noi. Troppe assenze, stasera avevamo un potenziale offensivo nullo”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho si presenta davanti ai cronisti per commentare la prestazione dei suoi giocatori al termine di Roma-Inter. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni dei giornalisti:

JOSE MOURINHO A DAZN

Era lecito aspettarsi di più? Cos’è successo?

“L’Inter è più forte di noi in condizioni normali, in condizioni non normali è molto più forte di noi. L’anno scorso è arrivata 29 punti sopra di noi, Fra Covid, infortuni e squalificati eravamo in una situazione limitata. Avevamo un potenziale offensivo nullo, e dovevamo fare gol in quelle poche opportunità. Ne abbiamo avute tre, e non l’abbiamo fatto. Quando fai un puzzle molto difficile, non puoi prendere gol come il primo e come il terzo. Secondo me bene l’arbitro, è mancato solo un giallo a Cristante. Siamo la squadra più indisciplinata di Serie A, abbiamo un record incredibile di ammoniti”.

Il tecnico se ne va senza voler rispondere ad altre domande.