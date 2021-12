ROMA-INTER 0-3: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sconfitta pesantissima per la Roma, davanti a un Olimpico che non ha mai smesso di incoraggiare i suoi. L’Inter vince facile, chiudendo il match nel primo tempo.

Prestazione a dir poco mediocre di Zaniolo e compagni, non si salva nessuno. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 4 – La sua papera chiude il match dopo appena un quarto d’ora di gioco. A poco conta il mezzo miracolo fatto su Dzeko, perchè poi l’Inter gli fa parecchio male.

Mancini 5 – Parte benino, poi anche lui annega nella mediocrità generale.

Smalling 5 – Cerca di salvare la baracca con mestiere, ma gli avversari oggi gli entrano da ogni parte.

Kumbulla 4 – Non all’altezza di una grande squadra. Sbaglia ogni pallone, con appoggi facili regalati agli avversari. Dal 62′ Bove sv.

Ibanez 5 – Schierato nell’inedito ruolo di terzino a tutta fascia, fa quello che può.

Cristante 4 – Annaspa in mezzo al campo, sotterrato dalla rapidità del giro palla dell’Inter. Nel finale va in tilt e sbaglia palloni semplici.

Veretout 4 – Mediocre, come la gran parte dei suoi compagni. Tanti errori, poche idee. Dal 91′ Volpato sv.

Mkhtiaryan 5 – Cerca di risollevare le sorti della squadra, ma purtroppo non è dotato di superpoteri.

Vina 4 – Il gol di Dumfries è grossa responsabilità di un terzino che appare in grave affanno quando deve difendere.

Zaniolo 4,5 – Abbandonato a sé stesso, gioca per conto suo. Si fa ammonire in modo sciocco, salterà Roma-Spezia.

Shomuodov 4,5 – Partita di una modestia assoluta, ma c’è anche da dire che il gioco della squadra non lo ha favorito.

JOSE’ MOURINHO 5 – La Roma di oggi delude parecchio nonostante le assenze. La partita è finita dopo appena 24 minuti, con l’Inter che ha giocato un semplice allenamento. L’Olimpico di oggi non meritava tanta modestia, sotto ogni aspetto. I risultati fino a ora sono molto deludenti.

Giallorossi.net – A. Fiorini