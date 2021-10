Mourinho sbotta e scarica mezza Roma

EDITORIALE – Un’umiliazione così non l’aveva mai vissuta prima d’ora. Josè Mourinho, che nella sua carriera mai aveva subito sei gol in una partita, è un fiume in piena. Seppur con toni pacati, lo Special One sgancia delle bombe atomiche a fine match.

L’allenatore portoghese scarica senza mezzi termini metà della rosa, bollandola pubblicamente come inferiore al Bodo/Glimt, una squadra che prima del sorteggio della Conference League conoscevano in pochissimi qui a Roma.

Le parole di Mourinho sono mazzate durissime. Il tecnico si assume sì la responsabilità del 6 a 1, ma la sua colpa sarebbe quella di aver mandato in campo un undici così scarso da prenderne addirittura sei dai norvegesi, che stasera sembravano la migliore versione del Bayern Monaco.

Questo non è più un messaggio tra le righe, ma un vero e proprio telegramma recapitato a Tiago Pinto (che nel prepartita aveva speso parole di tutt’altro tenore rispetto a quelle di Mou) e ai Friedkin. E ora cosa succede? Come reagirà la proprietà e lo spogliatoio a simili dichiarazioni? La scelta comunicativa di Mou si rivelerà vincente?

Resta indelebile l’umiliazione subita, forse la più degradante della nostra storia. Perchè un conto è prendere sei gol in Champions dal Bayern Monaco o dal Manchester United, un altro è farlo nella modestissima Conference League contro una squadra di perfetti sconosciuti. Lo spettacolo è stato indecoroso, e nemmeno una vittoria contro il Napoli basterebbe a cancellare la vergognosa figuraccia fatta in Norvegia.

Giallorossi.net – A. Fiorini