Roma, che vergogna. La squadra si scusa, ma i 400 di Bodo rifiutano la maglia di Pellegrini (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Vergogna” è la parola più utilizzata oggi sui giornali e tra i tifosi giallorossi per descrivere il ko della Roma avvenuto sul campo del Bodo/Glimt.

La squadra è sembrata poco interessata alla partita, che si giocava in un clima particolarmente rigido e sopra un campo sintetico su cui non era semplice giocare, ma l’umiliazione subita è troppo grande per accampare scuse.

Attoniti i tifosi giallorossi che seguivano le gesta dei propri giocatori dal televisore di casa, ancora più scioccati gli eroici 400 che hanno seguito la Roma fino sopra il Circolo Polare Artico. Nonostante i sei gol presi, hanno continuato a sostenere la squadra fino al fischio finale.

A quel punto Pellegrini e compagni sono andati a salutarli e a scusarsi con loro. Il capitano ha anche fatto il gesto di togliersi la maglia per regalarla a loro, ma è stato fermato dai presenti, che gli hanno fatto capire chiaramente che non sarebbe stata cosa gradita. I tifosi hanno preferito esprimere tutto il malumore per la figuraccia fatta, e hanno chiesto una reazione immediata.

Sia Pellegrini che Abraham, che ha seguito l’intero colloquio con l’aiuto di un traduttore, si sono nuovamente scusati con i presenti, chiedendo loro di non abbandonare la squadra ma di continuare a sostenerla nonostante questo bruttissimo passo falso.

