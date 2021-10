Rosa e mercato, Mou smentisce Tiago Pinto. E ora serve un chiarimento interno

AS ROMA NEWS – Qualcosa dentro la Roma non è chiara. Perchè un’ora e mezza prima delle bordate di Mourinho alla rosa giallorossa, ritenuta inferiore a quella del Bodo, avevamo visto Tiago Pinto rispondere stizzito alle domande dei giornalisti di Sky sull’esiguità della rosa.

“Mi chiedete sempre la stessa cosa, è dal primo settembre che cercate di creare un confronto tra me e Mourinho. Ma il problema non esiste. Siamo allineati“, la replica piccata di Pinto.

Peccato però che dopo appena due ore Mourinho, evidentemente umiliato da una sconfitta (per lui) senza precedenti, si presenti davanti ai microfoni delle tv per affossare metà della rosa giallorossa: “Il 6 a 1? La prima squadra del Bodo ha più qualità della seconda squadra della Roma. Per me è semplice”.

Qualcosa non torna. Le due versioni date non solo non sembrano essere “allineate” ma appaiono in netta contrapposizione. E’ evidente che Mourinho vorrebbe ben altro dal mercato. E ora anche Tiago Pinto, che forse troppo frettolosamente si era promosso assegnandosi un generoso 8 per il lavoro svolto in estate, viene messo in discussione dalla piazza. Servirà dunque un chiarimento interno.

Fonti: Il Tempo / Corriere della Sera / Il Messaggero