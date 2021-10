“ON AIR!” – CORSI: “Mou in guerra coi Friedkin, ma così diventiamo lo zimbello del mondo”, FOCOLARI: “Le sue dichiarazioni sono da licenziamento”, PALIZZI: “Deve esserci qualcosa che non capiamo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Luca Fallica (Roma Radio): “E’ stata una delle peggiori sconfitte della storia della Roma, al pari di Roma-Lecce. Non ci sono alibi, evitiamo di parlare del vento, del freddo o del terreno sintetico: non c’entrano niente. Il fatto di cambiare tutta la squadra non ha pagato, siamo andati in bambola contro una squadra oltre il 200esimo posto nel ranking, mentre noi siamo all’11esimo posto. Il mister ha voluto testare dei giocatori, come se fosse l’ultima chiamata. Questa sorta di laboratorio però è andata male. Il mister non è contento di una certa parte di giocatori, non lo ha mai nascosto. La squadra sembra spaccata, ma non come spogliatoio, ma nel senso che c’è una squadra A e una B, e la B è andata incontro a un vero e proprio sfacelo…Ora dobbiamo subito raddrizzare quella che può diventare una deriva pericolosa…”

David Rossi (Roma Radio): “Le seconde linee perdevano 2 a 1. Nella ripresa entrano i titolari, e prendi altri 4 gol. Va bene tutto, la difesa ha fatto schifo, ma in attacco non hai mai fatto una sola azione da calcio, manco da gol! E contro una squadra di sconosciuti! Io non ho visto nessuno che si incaz*ava, nessuno, non solo le riserve! Non la facciamo passare per una caz*ata fatta delle seconde linee, sennò pensiamo che a gennaio risolveremo il problema. E non è così! Non dico questo per sottrare alle responsabilità i vari Kumbulla e Reynolds, che non hanno fatto cose da Serie A. Dico solo che gli altri che sono entrati non hanno fatto meglio di loro, e questo non ci fa ben sperare per il futuro. Siamo ai soliti discorsi, queste cose le abbiamo sempre viste. E’ una cosa che abbiamo noi. La Roma ha dei difetti suoi, culturali, che ci porteremo sempre appresso. E per cambiarlo non basta l’allenatore, perché l’allenatore non scende in campo, così come non scendono in campo i tifosi. Sono i giocatori che giocano. E se non sono super concentrati, dediti alla causa, non si va da nessuna parte…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Non posso non partire da Mourinho se parliamo delle responsabilità di quanto accaduto ieri. Per me lui è al primo, al secondo e al terzo posto nel podio dei responsabili. Ma non è possibile nemmeno dare alibi ai giocatori. Poi è evidente che parlare oggi di Villar, di Diawara e di Kumbulla ha poco senso. Fermo restando che la squadra che va in campo ieri doveva chiudere il primo tempo avanti 3 a 0, perchè sono comunque nettamente più forti di un Bodo/Glimt che in Serie A faticherebbe a salvarsi…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Quello che ha detto ieri il campo è purtroppo vergognoso. E non mi sono vergognato di essere tifoso della Roma, mi sono vergognato di quanto vedevo in campo. Era troppo brutto per essere vero, e non vorrei nemmeno commentarlo. Un giocatore come Kumbulla che ha marcato Lewandowski non riesce poi a stare appresso a Botheim… La comunicazione così severa di Mourinho mi sembra troppo facile da leggere, ci deve essere qualcosa di diverso che noi non capiamo. Mi sembra troppo strano per essere vero, deve esserci qualcosa che non sappiamo alla quale lui mira, perchè di certo così non motiva i giocatori…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Il problema della scoppola vergognosa è che è una storia che si reitera da anni e anni. Mai avrei pensato che avvenissero anche con Mourinho. E’ stata una partita vergognosa, non solo i giocatori, ma anche l’allenatore che manda in campo una squadra che gli ha giocato palesemente contro. Lui ha delegittimato dei giocatori che sono effettivamente scarsi, ma lui lo ripete ogni volta in maniera esplicita, e quando un ragazzo si sente insultato tutti i giorni alla fine ti accanna. Lui è in guerra con i Fredkin e con questi giocatori, ma il problema è un altro: che la Roma viene presa per il c*lo da tutto il mondo. E la colpa è di tutti: Mourinho, Friedkin e giocatori. La guerra che sta facendo con Pinto è evidente, perchè di questo si tratta, ma il problema è che la figura di mer*a la fa la Roma. Io spero che Mourinho rinnovi per altri tre anni, ma quando sbaglia gli va detto. Amico: con questa guerra del caz*o che stai facendo a Friedkin e a Pinto, qua ci state facendo prendere per il cu*o da tutto il mondo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La figuraccia di ieri è stata storica. Quando sei la Roma, non esiste mai una cosa normale. Ma non potevi perdere 3 a 1 giocando con le riserve? No, devi perdere 6 a 1. Non ci si crede… Ieri giocavano giocatori che hanno militato nel Real Madrid e nel Barcellona, ma saranno capaci di vincere col Bodo o almeno fare una figura dignitosa? Ieri però ho visto anche dei giocatori impresentabili: Calafiori peggio addirittura di Reynolds, Kumbulla è stato inguardabile, ha fatto delle cose da seconda categoria…per alcuni è stato imbarazzante…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Mi preoccupa il tono di Tiago Pinto a Sky Sport. Se un giornalista ti fa quella domanda sulla rosa, tu te la devi aspettare e devi sapere già cosa rispondere… Pinto lo abbiamo conosciuto, sembra uno che sa il fatto suo ed è sempre stato uno cordiale e disponibile. Ma gli dico: attento che quello là è un posto strano, ne abbiamo viste di bravissime persone che improvvisamente sono cambiate, da dottor Jekyll a mister Hyde…Io non credo che ci sia scollamento tra lui e Mourinho, alla fine dovrà piegare verso le richieste dell’allenatore, e la società dovrà accontentarlo visto che sono stati loro a sceglie Mou… Quello che si è visto ieri è vergognoso, ma se la Roma dovesse battere Napoli, Cagliari e Milan tendo a immaginare un perdono…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “In tanti anni di Roma un’umiliazione del genere non l’avevo mai subita. Prendere sei gol dal Bayern o dal Manchester può accadere, ma dal Bodo, che nemmeno conoscevo, è allucinante. Trovare spiegazioni è difficile. Le riserve della Roma non possono prendere 6 gol dal Bodo, al massimo potevano perdere 2 a 1. Quella di Mou è una provocazione, deve trovare una giustificazione che però secondo me non regge. Rui Patricio, Kumbulla, Villar, Diawara, Borja Mayoral, El Shaarawy, Perez… parliamo di una squadra di gente che ha giocato a un certo livello. Mai mi sarei immaginato una cosa del genere. Per Mou è stata una macchia indelebile, lo prenderanno per il sedere a vita, e forse per questo ha reagito così. Ma per quanto la rosa non sia strutturata, non puoi prendere sei gol dal Bodo. Siamo davvero sfigati: quando è arrivato Mou, ero felicissimo. Ma dal sorriso non si passa mai al momento di gioia. E’ stato mortificante, da romanista è stata una tragedia. La partita di ieri segna un rapporto, può segnare una crepa…Se perdi col Napoli e poi col Milan, questa diventa una stagione peggiore di quella dell’anno scorso. E l’anno scorso eravamo disperati…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Io mi sto facendo un’idea molto chiara su quello che è successo ieri sera nella Roma. C’è un colpevole, ed è mister Mourinho. Io sono innamorato di lui, io sono affascinato, ma qui sta sbagliando tutto. Ha spaccato lo spogliatoio, indicando i giovani come scarsi e non all’altezza. Un errore che non doveva commettere. Ha creato attorno a questi ragazzi un clima di tale sfiducia che non riescono a fare niente. Sono in totale confusione. Ma perchè Mourinho sta facendo tutto questo? A me dicono che lui ha già un accordo col Newcastle per la prossima stagione, e vorrebbe risolvere il contratto con la Roma… Se Mourinho non va in Champions, i Friedkin sarebbero molto delusi e arrabbiati. Io consiglio al mister di rimborsare lui stesso i soldi dei 400 tifosi che hanno seguito la squadra in Norvegia…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Sul 3 a 1 la partita si poteva riprendere, e la Roma aveva in campo 7 titolarissimi. La cosa più grave di tutte sono le dichiarazioni di Mourinho, sono quasi da licenziamento. Ma ragazzi, ma scherziamo? Lui dice che è colpa sua perché ha messo in campo le pippe…ma come ti permetti? E parliamo anche del signor Tiago Pinto e della sua maleducazione nei confronti di Assogna… Lui ha negato l’evidenza, e lo ha trattato male. Col Napoli però sarà una partita diversa, giocheranno i titolari, può cambiare tutto. La Roma può vincerla, però prendo in esame quello che è successo in campionato, escludendo la coppa: la Roma le due partite importanti le ha perse. Contro la Juve ha giocato bene, ma non ha mai tirato in porta… Abraham, che mi sembra un ottimo giocatore, ma deve cominciare a segnare invece di stare sempre a sbraitare…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La situazione ora è veramente difficile. Mourinho voleva dimostrare che questi calciatori non sono all’altezza dei titolari. Chi ha giocato non aveva proprio la testa, e coi cambi addirittura peggiorata perchè a messo una squadra a caso. Le responsabilità sono tutte sue, e ora deve andare avanti almeno fino a gennaio…. Quello che è successo ieri è veramente negativo, l’allenatore ha detto di non avere fiducia nelle sue riserve. Kumbulla e Calafiori sono stati impresentabili, eppure non sembravano essere così scarsi. Quando metti una squadra tanto per metterla contro una organizzata, poi vai in difficoltà…Il Napoli? La Roma deve giocare una partita sporca, perchè se lo fai giocare in scioltezza ti fanno una testa così. Servirà una Roma all’altezza, recuperando tutti, e poi dovrà essere bravo Mourinho. Ma quella di ieri è stata una tragedia sportiva senza precedenti…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Mourinho racconta cosa che non sono vere. Lui nel secondo tempo ha messo 5 titolari. Shomurodov lo hai pagato 20 milioni, e c’è Preziosi che sta ancora stappando lo Champagne. Sul 3 a 1 era quasi la Roma titolare, e ne hai presi altri tre. E tu butti a mare mezza squadra. Ma ora chi li compra questi giocatori dopo che l’allenatore dice che non sono buoni a giocare? Mourinho pensa a sé stesso, non pensa alla Roma, pensa solo a salvare sé stesso. Lui non può piangere per quello che non ha, il club ha speso 90 milioni, è stata la società che ha investito di più. Ma gli altri che dovrebbero dire? Ma perchè ha speso 20 milioni per Shomurodov e non per un centrocampista, dato che è stato lui a ispirare il mercato? Dopo la partita di ieri, Roma-Napoli diventa ancora più decisiva. Il Napoli rischia molto meno, se perde resta lassù, mentre per la Roma è una partita spartiacque. Se perdesse si aprirebbe una crisi clamorosa, anche perchè in campionato ha perso sempre contro le squadre al suo livello, esattamente come succedeva l’anno scorso. Ora deve vincere lo scontro diretto. Se riuscisse, lunedì parleremmo di una cosa diversa, ma deve farlo e non sarà semplice…”

Redazione Giallorossi.net