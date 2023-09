MOURINHO: “Siviglia-Roma? Se dico quello che penso mi squalificano per 10 giornate” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – José Mourinho è stato scelto come testimonial Sky per la nuova stagione europea e la tv satellitare ha appena pubblicato un nuovo spot in cui si vede lo Special One scegliere tra due partite importanti della sua carriera che gli vengono proposte.

Tra Manchester United-Ajax e Siviglia-Roma: “Uguale. Vincere l’Europa League con il Manchester è un’emozione normale. Riguardo a quella lì, invece (indicando Siviglia-Roma), se dico quello che penso prendo 10 giornate di squalifica”.

Tra Roma-Leicester e Roma-Feyenoord: “Scelgo Roma-Feyenoord ma avrei potuto indicare anche la gara con il Leicester. Non ho mai pianto in campo dopo una sconfitta. Qualche volta, piango dopo una vittoria e queste due sono storiche per la Roma”.