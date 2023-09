“ON AIR!” – PIACENTINI: “Spalletti? Bravo, ma mi tengo Mou per altri 10 anni”, CORSI: “Pinto onesto, la Roma è da Champions”, FOCOLARI: “Al club quello interessa, della Conference non gli importa nulla”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Ieri avrei chiesto a Pinto se Azmoun e Kristensen sapevano già durante la trattativa che non avrebbero giocato l’Europa League…Lukaku? Nessuno poteva pensare che Mourinho non avesse avuto un ruolo importante sul suo arrivo. Dall’altra parte mi sento di dire che i Friedkin hanno avuto un ruolo determinante: sono loro che ci mettono i soldi. Se prendi Kristensen non credo che ci sia bisogno di una riunione coi Friedkin, mentre per Lukaku sì… La delusione mediatica di ieri per qualcuno è che Pinto non ha insultato Mourinho. Abbiamo capito il giochetto che sta facendo qualcuno, forse con la speranza di vendere qualche coppia in più…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Rinnovo di Pinto? Penso di sì. Se noi partiamo dal presupposto che Pinto è l’estensione di questa proprietà, che sta lavorando seguendo le loro direttive, creando una rosa a suo dire, e anche a mio, più forte rispetto all’anno scorso, io penso che dal punto di vista aziendale non ci siano motivi per non rinnovargli il contratto. Poi se lui ha un’altra offerta e vuole andare via, è un altro discorso. Ma secondo me è più vicino Pinto al rinnovo di quanto lo sia Mourinho. Spalletti? E’ bravo, molto bravo. Ma io continuo a tenermi Mourinho per altri 10 anni…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Io ho paura che tanti calciatori, soprattutto in difesa, avessero in Matic un punto di riferimento. Per la linea difensiva era uno che stava sempre lì, che faceva muro. Quel giocatore purtroppo era troppo importante… La Roma non ha ali come terzini? El Shaarawy può fare l’esterno. Devi lavorare…faccio un esempio: Bove senza palla, che è uno che ha gamba e non sente la fatica, può fare l’esterno a destra. Però ci devi lavorare… La Roma si metterà tutta sulle spalle di Lukaku, lo ha fatto con Abraham, figurati se non lo fai con Lukaku che pesa cento chili e non lo sposti mai…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Tiago Pinto a me è sembrato onesto. Lui ha detto che la campagna acquisti è sua, meno che Lukaku dove ha avuto bisogno della spintarella di Mourinho. Ha detto di essere fissato per Sanches, ed è una scelta sua. Dice che la Roma è da Champions, che la rosa è più forte dell’anno scorso…e anche io credo sia vero. Sono con Lukaku sei più forte dell’altro anno…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “La rosa di quest’anno è decisamente più forte di quella dell’anno scorso. E’ ovvio che discutiamo sui “se”, ma se acquisti certi giocatori non pensando che siano validi atleticamente, la rosa è migliore dello scorso anno. Il discorso Champions? Pinto quando parla della Champions non è un accollo a Mourinho, le aspirazioni della società sono quelle di competere per arrivare tra le prime quattro. Il punto chiarito è che la Roma non è da scudetto. Poi è chiaro che ci sono dei se. Se l’anno scorso avessi avuto Wijnaldum, ad esempio, io penso che saresti potuto arrivarci in Champions…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Ieri Tiago Pinto non ha fatto chiarezza sui rinnovi contrattuali, quello suo e quello dell’allenatore, e secondo me non è un bel messaggio che mandi alla squadra. C’è la possibilità concreta che l’anno prossimo si riparta senza entrambi… L’undici titolare nella testa di Mou con tutti a disposizione? Penso Llorente in difesa, Kristensen e Spinazzola, Cristante non lo toglierebbe mai, Pellegrini e Sanches come intermedi, e la coppia Lukaku-Dybala…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “I rinnovi si risolvono internamente, quindi una risposta democristiana secondo me ci sta, non ricordo dirigenti che affrontano certi discorsi pubblicamente. A me invece è dispiaciuto che non sia stata fatta chiarezza nemmeno da Pinto sulla questione Matic, secondo me sarebbe stato cortese e anche interessate ascoltare una spiegazione di quello che è accaduto. Resterà un mistero, ce ne faremo una ragione e andremo avanti…”

Stefano Carina (Radio Radio): “La conferenza di Pinto è stata quella che ci aspettavamo, era una sorta di resoconto del mercato. Tutto normale. E’ stato molto attento a non pestare i piedi a Mou, ma un paio di colpi gli sono partiti. Quando ha detto che il mercato rappresenta il 30%, mentre il 70% conta il campo, sta dando più responsabilità a Mourinho. Pinto ne è uscito molto bene ieri. Lui è stato onesto anche quando ha parlato di Lukaku, dicendo che sono stati decisivi Mourinho e i Friedkin. A me ha sorpreso questa sincerità, ha detto che se fosse arrivato Marcos Leonardo non sarebbe arrivato Lukaku. Cosa avremmo detto di questo mercato se non fosse arrivato il belga?…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Pinto è sembrato un dipendente di Mourinho quando ha detto che vanno d’accordo, che non ci deve essere l’ombra di una discordanza con l’allenatore… Ma lui sta sopra Mourinho. A meno che la realtà sia diversa, che lui debba eseguire quello che dice Mourinho. Conferenza scontata per certi aspetti, ma non dà a Pinto la giusta dimensione che dovrebbe avere: è lui il responsabile dell’area sportiva, non l’allenatore…Dybala e Lukaku sarebbero importanti in qualsiasi squadra, perchè sono loro e non perchè fanno parte di un gioco. La Roma non gioca, vive di episodi, e se questi giocatori non sono in condizioni questa mancanza di gioco viene accentuata ulteriormente. Mourinho è un valore aggiunto per tutto, tranne che per il gioco…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io trovo il discorso di Pinto molto positivo, da segnali che si sta lavorando in gruppo. La partenza sì è stata negativa ma ho visto la motivazione per arrivare al migliore dei risultati. Il mercato è fatto così. L’unica cosa che contesto è la ricerca di giocatori che non erano pronti subito, si doveva fare il contrario. Si può ipotizzare che la società sia proiettata al futuro grazie all’arrivo di Marcos Leonardo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Quale altro direttore sportivo della Serie A avrebbero fatto una conferenza stampa soprattutto per dimostrare che non c’è alcun attrito con l’allenatore? Nessun’altro. Noi diamo tutto per scontato, ma non è così. Pinto fa capire alcune cose importanti, la prima è che la società vuole la Champions, non gliene frega niente di vincere la Conference League… C’è sempre questo alone che la società fa una cosa e Mourinho ne fa un’altra…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “E’ abbastanza strano che Pinto continui a spiegare che va d’accordo con Mourinho. E’ come il marito che si sente in dovere di dire continuamente alla moglie che non la tradisce…alla fine alla moglie qualche dubbio viene. A me non pare che ci sai tutta questa sintonia tra Pinto e Mourinho… Credo che la Roma abbia fatto un mercato molto buono e credo che l’arrivo di Lukaku sia grazie ai Friedkin, e non grazie a Pinto o a Mourinho. Lukaku non si è convinto per Mourinho, ma perchè era l’unica possibilità che gli era rimasta, sennò doveva andare in Arabia. Mi pare che la situazione interna alla Roma non sia una situazione ideale perché c’è un continuo rimbalzo di responsabilità che non va bene…”

