Roma, preso Marcos Leonardo per gennaio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La Roma ha chiuso quello che sarà il primo colpo del mercato invernale: Marcos Leonardo, giovane attaccante del Santos, diventerà giallorosso il prossimo gennaio.

A scriverlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che racconta come Tiago Pinto, dopo aver cercato di avere il 20enne durante la scorsa sessione estiva senza successo, ha già prenotato il suo arrivo a Trigoria per l’inverno. Anche se non è escluso che possa essere girato in prestito per sei mesi e farsi le ossa in un club minore del nostro campionato.

Era già successo a Paredes, presto suo compagno di squadra, quando arrivò a metà stagione dall’Argentina: Sabatini all’epoca lo piazzò per un semestre al Chievo. Ancora prima, un altro promettente brasiliano della Roma seguì questo percorso graduale di ingresso: Amantino Mancini, prestato al Venezia e poi protagonista con Capello.

Tiago Pinto ha chiarito che Marcos Leonardo sarebbe arrivato già in estate, se un ribaltone societario e tecnico al Santos non avesse fatto saltare la trattativa proprio all’ultima firma. Poco male. La Roma non solo ha potuto prendere Lukaku senza distrarre risorse dall’operazione principale ma avrà lo stesso il ragazzino, nazionale Under 20 brasiliano, pagandolo meno del previsto: l’offerta estiva, che con i bonus avrebbe raggiunto quota 18 milioni, dovrebbe scendere a 12. A Trigoria sono sicuri che sarà un grande affare, purché gli venga lasciato il tempo di adattarsi al calcio europeo.

Fonte: Corriere dello Sport