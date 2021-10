MOURINHO: “Tutta colpa mia. Il Bodo ha più qualità dei nostri. Ora non mi chiederete più perché giocano sempre gli stessi”

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho si presenta davanti ai cronisti per commentare la prestazione dei suoi giocatori al termine di Bodo/Glimt-Roma, gara del girone C di Conference League. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni dei giornalisti:

JOSE MOURINHO A SKY SPORT

Di chi è la colpa di questa sconfitta inaccettabile?

“Mia. Sono io che ho deciso di giocare con questa squadra. La mia intenzione era buona, per far giocare gente che non gioca tanto. Volevo far riposare gente che gioca sempre, sun un campo artificiale e con questo clima. Abbiamo perso contro una squadra che ha più qualità di noi. E’ semplice per me. La nostra squadra nostra che ha iniziato la partita e quella del Bodo, la loro ha più qualità”.

Quindi è una questione tecnica?

“Se potessi giocare sempre con gli stessi, lo farei. Questo, però, è un grande rischio, c’è grande differenza di qualità tra un gruppo di calciatori e un altro gruppo, ho deciso che in questa fase era giusto fare questi cambi. So che alcuni dei noi hanno dei limiti, non è niente di nuovo ma mi aspettavo un’altra risposta. La responsabilità è la mia”.

Lascerà qualche ferita questa sconfitta?

“Ho parlato con i giocatori e sono stato onesto con loro, cerco di parlare con la mia famiglia dei calciatori che sono empatici e sono amici. Non ho mai nascosto che siamo una squadra con tanti limiti, un conto sono i 12-13 giocatori e un’altra gli altri. Adesso nessuno di voi mi dirà perché giocano sempre gli stessi”.

Roma-Napoli?

“Non si può sbagliare mai, la nostra squadra principale sta giocando bene (i titolari, ndr). Abbiamo sempre giocato con grande mentalità e domenica andremo con questa mentalità, penso che andremo con un peso di una sconfitta storica, non avevo mai preso 6 gol in carriera. Il problema non è quello che penso io, il problema è per i ragazzi”.

Cosa direbbe ai Friedkin dopo questo ko?

“Darei una spiegazione normale, cose che ho detto già in privato anche prima del 6-1, non è che con questo risultato dico altro o che non lo direi in maniera non obiettiva. Faremo il possibile per non fare uscire cose interne”

JOSE’ MOURINHO IN CONFERENZA STAMPA

Come spiega questa partita?

Il risultato poteva essere 5-1 o 7-1, non è questa la direzione per spiegare qualcosa. Dopo il 3-1 la partita è stata completamente persa dal punto di vista emotivo, dopo è successo il dramma, appena prendevano palla segnavano. La spiegazione è chiara, erano più forti di noi ed è colpa mia. Ho cambiato con buone intenzioni, volevo far riposare gente che gioca sempre, siamo la squadra in Italia che gioca più volte con gli stessi giocatori e ho pensato che viste le partite con Napoli, Cagliari e Milan, l’erba artificiale e le possibili conseguenze oltre al freddo. La loro prima squadra è migliore della nostra seconda, la squadra con più qualità ha vinto.

C’erano 400 tifosi venuti da Roma, si sente di dire qualcosa a loro?

Siamo stati con loro prima della partita e li abbiamo ringraziati per l’appoggio. Che altro dire per aiutarli? Non ci sono parole. La responsabilità è mia, ma se avessi fatto giocare la prima squadra, qualcuno si infortuna e poi prendiamo 4-5 gol dal Napoli domenica, la decisione sarebbe stata sbagliata. Quando settimane fa dicevo che bisognava andare in Vaticano a pregare per non far infortunare i giocatori non parlavo a caso.

La squadra ha un problema di mentalità?

No, di qualità.

È stata uno shock questa sconfitta?

Certo.

Avete sottovalutato il Glimt?

Forse ho sopravvalutato la qualità dei miei, loro li abbiamo analizzato e sapevano che erano più forti delle altre squadre del girone. Pensavo che i miei potessero fare una gara diversa. Solbakken sembrava corresse in moto gp e i nostri in bicicletta. La prossima partita a Roma Mancini e Viña lo aspettano.