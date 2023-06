Mourinho vuole rinforzi: Nzola e Holm le richieste low cost per venire incontro ai Friedkin

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Josè Mourinho chiede rinforzi. Ma lo Special One non pretende la luna, conscio delle difficoltà che attraversa il club.

Nella testa di Mou c’è però una Roma più completa, con diverse alternative di buon livello per ogni reparto. I nomi richiesti non sono quelli da far tremare i polsi dei Friedkin, scrive oggi Il Messaggero, ma giocatori a basso costo che possono completare la rosa e aggiungere spessore alla squadra.

Uno dei nomi fatti dallo Special One è quello di M’Bala Nzola, 26 anni, attaccante angolano dello Spezia, squadra che i giallorossi affronteranno proprio domani nell’ultima partita della stagione.

Ovviamente Nzola sarebbe un completamento del reparto avanzato, un 9 di scorta, non il nome di grido a cui affidare l’attacco romanista del prossimo anno.

L’altro profilo, sempre dello Spezia, finito nei radar della Roma è Emil Holm, 23 anni, terzino destro svedese che ha vissuto un’ottima stagione con i liguri: i giallorossi, a caccia di un rinforzo per quella fascia, lo hanno messo nel mirino.

Fonte: Il Messaggero