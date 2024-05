Napoli, Conte chiede l’incedibilità di Di Lorenzo. L’agente del terzino: “Andiamo per la nostra strada”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Giovanni Di Lorenzo, terzino destro e capitano del Napoli, ha chiesto ufficialmente al club di essere ceduto dopo aver avuto un confronto con il ds Manna nel corso del quale ha capito di non avere la totale fiducia del club.

Non è però dello stesso avviso quello che dovrebbe diventare a breve il nuovo allenatore del club partenopeo, Antonio Conte: l’ex ct azzurro ha infatti chiesto a De Laurentiis di dichiarare incedibile il capitano del Napoli e renderlo uno dei primi punti fermi su cui costruire la sua squadra.

Di Lorenzo però sembra aver preso la sua decisione. E le parole pronunciate dal suo procuratore oggi a TV Play sono molto nette: “Di Lorenzo ha avuto un colloquio con Manna nei giorni scorsi, così come tutti i suoi compagni e ha avuto la conferma che la mancanza di fiducia nei suoi confronti era diventata realtà. Da parte del presidente De Laurentiis la volontà di venderlo a fronte di un’offerta. A quel punto, preso atto del pensiero del presidente, ha spiegato al ds Manna che senza la necessaria fiducia ha voglia di andare via da Napoli. E sono già arrivate chiamate da parte di top club”.

L’arrivo di Conte non sembra cambiare i programmi del calciatore: “Noi la scelta l’abbiamo fatta dopo quello che ci è stato comunicato. È corretto chiudere un capitolo. Antonio Conte è l’unica medicina per curare questo Napoli. Da napoletano e tifoso del Napoli si può esser solo che felici di Conte: è un vincente, un sinonimo di garanzia per il progetto. Gli facciamo un grande in bocca al lupo. Vogliamo, però, andare avanti per la nostra strada, cercando un altro progetto che dia grande fiducia a Di Lorenzo”.

Fonti: Sky Sport / Tv Play