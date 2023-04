Napoli, Giuntoli punta Abraham per il dopo Osimhen

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tammy Abraham è finito nei radar di Giuntoli, costretto a pensare a un dopo Osimhen nel caso in cui arrivasse sulla scrivania di De Laurentiis un’offerta irrinunciabile per il nigeriano.

Per questo motivo, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il direttore sportivo del Napoli sta già setacciando il mercato degli attaccanti e non farsi trovare impreparato nell’eventuale sostituzione di Osimhen.

Abraham è uno che a Giuntoli è sempre piaciuto, e per questo resta un nome caldo per la prossima estate: la Roma, non è una novità, sarebbe disposta a privarsene davanti a un’offerta congrua.

Gli altri nomi sul taccuino del ds azzurro sono Boniface dell’Union St. Gilloise, Rasmus Hojlund dell’Atalanta e Beto dell’Udinese.

Fonte: Corriere dello Sport