Smalling e Wijnaldum, oggi il verdetto. Per l’Atalanta Mou cambia Roma: riecco Solbakken

AS ROMA NEWS – Chris Smalling e Gini Wijnaldum oggi sapranno per quanto tempo dovranno restare fuori dal rettangolo di gioco.

I due ieri non hanno preso parte al lavoro di scarico effettuato a Trigoria dalla squadra all’indomani della bella vittoria contro il Feyenoord, e in giornata effettueranno i controlli per capire l’entità dei problemi muscolari accusati giovedì sera all’Olimpico.

Mourinho incrocia le dita: arrivati a un momento decisivo della stagione, avere tutta la rosa a disposizione o meno può essere una variabile fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi. Sia Smalling e Wijnaldum, a prescindere da come andranno gli esami oggi, sembrano destinati a restare fuori da Atalanta-Roma, partita di campionato che si giocherà lunedì sera.

In difesa dunque toccherà al terzetto formato da Mancini, Ibanez e Llorente, mentre a centrocampo da capire se Matic farà gli straordinari e giocherà accanto a Cristante. Se il serbo dovesse aver bisogno di riposo, pronto Bove.

Da capire le condizioni di Dybala, decisivo come al solito in Europa League: se l’argentino dovesse essere in campo dal primo minuto, spazio al tandem con uno tra Belotti e Abraham. Altrimenti occhio a Solbakken, che è tornato già a disposizione del tecnico e si candida per una maglia da titolare.

Fonti: Il Tempo / Corriere della Sera / Gazzetta dello Sport