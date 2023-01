NAPOLI-ROMA: le ultime sulle probabili formazioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il caso Zaniolo e gli ultimi giorni di mercato stanno distogliendo l’attenzione sulla partitissima di domenica sera, con il Napoli capolista che attende la Roma, terza in classifica e pronta a rendere cara la pelle.

I giallorossi devono rinunciare a Celik, squalificato: a destra giocherà Zalewski, con El Shaarawy favorito su Spinazzola a sinistra. In difesa scontata la conferma del terzetto formato da Mancini, Smalling e Ibanez, mentre a centrocampo il rientro di Pellegrini infoltirà la mediana che dovrebbe essere formata da Cristante e Matic, favorito su Bove.

In attacco Dybala e Abraham proveranno a colpire la difesa avversaria. Incerta la presenza di Zaniolo: il 22 non dovrebbe essere convocato, a meno di colpi di scena che però non si possono escludere. Tutto dipenderà da cosa succederà sul mercato nelle prossime ore.

Pochi dubbi anche nel Napoli: Spalletti recupera Kvaratskhelia e conferma il 4-3-3 aggressivo con il georgiano a nel tridente offensivo con Osimhen e uno tra Elmas e Lozano, l’unico dubbio di formazione in casa azzurra.

In difesa Kim e Rrahmani formeranno la coppia centrale, con Di Lorenzo e Mario Rui (favorito su Oliveras) ai lati. A centrocampo Lobotka in regia, con Anguissa e Zielinski ai lati.

Queste dunque le probabili formazioni di Napoli-Roma, gara in programma domenica 29 gennaio 2023 allo Stadio Armando Maradona alle ore 20:45, diretta su DAZN.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewski, Pellegrini, Matic, Cristante, Dybala, Abraham.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini