Italia, i convocati di Spalletti: ci sono Mancini e Cristante, out Pellegrini e Spinazzola

NOTIZIE ROMA CALCIO – Dopo l’ottava giornata di Serie A il campionato si fermerà per la pausa. Torneranno in campo le nazionali e Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per le sfide contro Malta (14 ottobre, Stadio ‘San Nicola’ di Bari) e Inghilterra (17 ottobre, Wembley Stadium).

Tra i calciatori della Roma sono presenti Gianluca Mancini e Bryan Cristante. Restano fuori Spinazzola e Pellegrini. Il capitano giallorosso è al momento ai box per un problema al flessore destro accusato nella gara di ieri contro il Servette.

Proverà a tornare contro il Monza. Out anche Belotti: le buone prestazioni dell’ex Torino non sono bastate al Gallo per ritrovare la maglia azzurra.