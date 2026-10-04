NAZIONALI | Argentina a valanga, esordio per Soulé e Castro nel 7-0 al Burkina Faso

Notte da ricordare per Matías Soulé e Santiago Castro. I due giocatori della Roma hanno infatti fatto il loro esordio con la Nazionale maggiore argentina nella larga vittoria per 7-0 contro il Burkina Faso al Monumental. In campo anche Leonardo Balerdi, entrato all’inizio della ripresa.

La partita era già praticamente chiusa dopo il primo tempo, terminato 5-0. Per l’Argentina sono andati a segno Lautaro Martínez, Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono e Giuliano Simeone, oltre all’autogol di Moumouni Diallo. Nella ripresa Lionel Scaloni ha così dato ampio spazio alle seconde linee: Soulé e Balerdi sono entrati subito dopo l’intervallo, mentre Castro ha sostituito Lautaro Martínez al 69′.

Per Soulé sono quindi arrivati i primi 45 minuti con l’Albiceleste, mentre Castro ha avuto a disposizione poco più di venti minuti e nel finale è andato anche vicino al gol colpendo un legno. Leonardo Balerdi, invece, ha disputato tutta la seconda frazione in una gara nella quale la difesa argentina è stata impegnata pochissimo.

La sfida ha avuto anche un retroscena decisamente particolare. Il Burkina Faso si è infatti presentato con una formazione composta in larga parte da calciatori dell‘Under 23, dopo il caos logistico che aveva coinvolto la nazionale maggiore. Il charter previsto dal Marocco aveva subito un guasto e il viaggio era saltato, con la federazione costretta a organizzare in extremis la trasferta della selezione giovanile. La delegazione africana è atterrata a Buenos Aires appena cinque ore prima della partita, dopo quasi dodici ore di viaggio.

Per la Roma, comunque, la notizia più importante arriva dai suoi tre argentini: Soulé e Castro hanno finalmente debuttato con la Selección, mentre Balerdi ha aggiunto altri 45 minuti in nazionale. Il prossimo appuntamento dell’Argentina sarà ora contro il Benin, nella serata dedicata all’addio di Lionel Messi alla nazionale.

Redazione Giallorossi.net