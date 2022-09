Nazionali: Dybala convocato dall’Argentina, Rui Patricio col Portogallo, Zalewski con la Polonia

NOTIZIE ROMA CALCIO – Arrivano le prime convocazioni in vista della pausa del campionati per gli impegni delle nazionali.

Chiamata scontata per Paulo Dybala: il ct Lionel Scaloni, infatti, lo ha inserito nella lista dei giocatori che affronteranno le amichevoli contro Honduras e Jamaica.

Anche Nicola Zalewski sarà impegnato con la propria nazionale durante lo stop dei campionati. L’esterno della Roma è stato, infatti, convocato dal commissario tecnico della Polonia Czesław Michniewicz per le partite di Nations League contro Olanda e Galles, in programma rispettivamente il 22 e il 25 settembre.

Convocazione anche per Rui Patricio: Fernando Santos lo avrà con se per gli impegni del Portogallo contro Repubblica Ceca e Spagna, gare valide per la Nations League.