“ON AIR!” – ROSSI: “Da un punto di vista societario si apre una nuova fase per la Roma”, CORSI: “Pellegrini? O si adatta, o rischierà di non giocare”, FERRAZZA: “Non è ancora arrivato il momento di Bove”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Per me Dybala non appartiene alla categoria dei fuoriclasse assoluti, ma appartiene alla categoria dei campioni. Il fuoriclasse assoluto non è ancora Haland, magari lo diventerà tra due giorni, ma il fuoriclasse assoluto è Benzema, che da più di dieci anni fa il fenomeno…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Juve crolla in maniera clamorosa, gioca un buon primo tempo e dopo le prende da chiunque. Mourinho ha detto quelle cose di Pellegrini, sono state uno sprone importante per il giocatore, perchè quando torneranno tutti o si adatta a quel ruolo lì oppure non gioca… Lui un giocatore top in qualsiasi posizione gioca? Lo sanno tutti che non è vero, lo sa Mou, e lo sa il calciatore. E’ un top player secondo voi? E’ un buon giocatore, assolutamente, ma un top player ragazzi…forse per questa squadra, allora sì, ma i top player sono altri…”

David Rossi (Rete Sport): “Con l’uscita dalla Borsa, da oggi la gestione finanziaria del club ha degli spazi di manovra diversi rispetto a prima, quando dovevi riportare ogni cosa alla Consob. I conti sono da aggiustare, questo è sotto gli occhi di tutti, ma quello di oggi è un giorno importante, da un punto di vista societario si apre una nuova pagina per la Roma. Da un punto di vista meramente tecnico, è importante quanto la cessione del club a un altro proprietario. Un domani, quando i Friedkin cederanno la Roma, lo faranno con un club che non è più in Borsa, e fa abbastanza differenza… Formazione di stasera? Secondo me non giocherà Dybala. Visto che la Roma è un po’ Dybala-dipendente, e domenica c’è l’Atalanta, mi viene da pensare che riposerà. Tanto per battere l’Helsinki non penso tu abbia per forza bisogno di Dybala…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ieri Mou ha dato delle indicazioni di formazione dicendo che Camara giocherà, ma dal primo minuto? Secondo me giocherà Pellegrini a centrocampo. Io mi sono fatto questa idea dalle dichiarazioni di ieri di Mou: gioca Cristante in difesa, Pellegrini a centrocampo, e davanti Dybala, Zaniolo e Belotti…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “La stampa? E’ vero, ci sono anche esempi di malafede, però il problema non è quanto la stampa sia in malafede ma quanto questo venga recepito e influenzi il lavoro che viene fatto a Trigoria. Se questo influenza il lavoro fatto dentro Trigoria, il problema è dentro Trigoria e non è fuori…Bove? Mou ne ha parlato bene, ma da quello che si capisce non è ancora arrivato il suo momento per giocare titolare…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Mettere dentro Camara in questo momento significa far giocare un calciatore che non è al top fisicamente, e che non è ancora pronto a partire dall’inizio. Nella testa di Mou c’è un impiego parziale del giocatore, secondo me non è detto che possa giocare titolare. Trovo complicato pensare a un centrocampo formato da Pellegrini e Camara, sarei preoccupato…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io sono anti turn-over, devono giocare sempre i migliori. Stasera la Roma si deve far trovare pronta. Serve arrivare alla sosta con una vittoria in Coppa e una buona classifica in campionato. Bisogna chiudere il cerchio con tre vittorie, la partita con l’Atalanta sarà molto dura. Stasera devi vincere, dovresti farlo senza troppa fatica per mantenere energie in vista di domenica. La mia curiosità è vedere chi giocherà tra Cristante e Matic con Pellegrini, a meno che non ci sia la sorpresa Camara, se la Roma scoprisse un giocatore utile alla causa troverebbe una soluzione importante”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “La cosa più bella di stasera è il ritorno di Zaniolo, lui è il boost di questa squadra. Oggi non sarà al 100%, non bisogna pretendere troppo. Se Dybala venisse schierato anche stasera, sarebbe la sua ottava partita, e questo sarebbe estremamente significativo visto che qualcuno metteva in dubbio la sua salute fisica…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Roma è costretta a vincere oggi, mi aspetto tre punti. Non bisogna fare troppo turn-over, in questo periodo c’è il pericolo del trappolone e bisogna stare molto concentrati…”

Redazione Giallorossi.net

