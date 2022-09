Roma, ecco la terza maglia: torna lo stemma ASR dopo 62 anni. Debutto stasera contro l’Helsinki (FOTO)

AS ROMA NEWS – La Roma svela ufficialmente la sua terza maglia, che farà il suo esordio questa sera in occasione della partita contro l’Helsinki.

Il kit è caratterizzato da un’accattivante palette in nero e rosa, in un intreccio di forme moderne che richiama l’indissolubile legame di un branco di lupi.

Sulla maglia si nota poi lo stemma “ASR” che torna dopo ben 62 anni dall’ultima apparizione, l’ennesima mano tesa verso la tradizione del club capitolino.

“Mi piace molto il design coraggioso di questa maglia, un look innovativo che rispecchia la nostra voglia di distinguerci in campo”, le parole di Roger Ibanez sulla divisa che vestirà questa sera per la prima volta.

Il nuovo kit della Roma è già in vendita sul sito ufficiale del club capitolino.

Fonte: asroma.com