Nazionali, Dybala in tribuna nella vittoria dell’Argentina. Scaloni: “Per la prossima sarà disponibile”. Brillano Zalewski e Volpato

AS ROMA NEWS – La pausa per le Nazionali emette i primi verdetti. Ha giocato (e anche bene) Bryan Cristante, partito titolare nella vittoria dell’Italia sull’Inghilterra ieri sera.

Il giallorosso ha dimostrato di essere un calciatore molto utile nell’economia di una squadra, giocando una partita di sostanza. Mancini lo ha lasciato in campo fino all’ultimo, preferendo privarsi nella ripresa di Jorginho ma non del calciatore della Roma.

Bene anche Zalewski con la Polonia, nonostante la sconfitta per 2 a 0 incassata per mano dell’Olanda: il giovane giallorosso è stato schierato titolare dal suo ct, giocando anche in nazionale come esterno sinistro di centrocampo. Nella Roma però, all’occorrenza, potrà occupare anche il ruolo di esterno destro vista la mancanza di Karsdorp per infortunio.

Brilla Volpato, subentrato dalla panchina con l’Italia Under 20, e andato subito in gol nella vittoria per 2 a 1 contro il Portogallo. Il trequartista, che con Mourinho ha già esordito lo scorso anno, andando anche in rete, sta confermando le belle cose che si dicevano di lui. Il talento c’è tutto, serve continuità. Quest’anno si dividerà tra Primavera e prima squadra.

Gioca e vince anche Shomurodov con l’Uzbekistan: l’attaccante della Roma ha anche sfornato un assist nella vittoria per due a zero sul Camerun.

Nella notte è andata in scena l’attesa sfida tra Argentina e Honduras: Paulo Dybala non ha giocato e ha assistito al match dalla tribuna, vinto dall’Albiceleste per tre a zero. E’ però molto probabile che l’attaccante giochi contro la Giamaica. “Ho deciso di non rischiarlo”, ha detto il ct Scaloni al termine del match.

“Paulo viene da un buon periodo ed era inutile rischiare. Penso che per la prossima partita sarà disponibile“. La Roma attende notizie, nella speranza di riaverlo in buone condizioni per Inter-Roma di sabato prossimo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini