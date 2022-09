Wijnaldum in Giappone, Mou ora ci pensa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Gini Wijnaldum si è lasciato alle spalle il momento più duro e ora lavora per tornare in campo il prima possibile.

Nei prossimi giorni l’olandese effettuerà una visita di controllo per capire come sta andando il suo recupero. Il rientro in campo è previsto per gennaio, ma stando a quanto scrive oggi il Corriere dello Sport è probabile che il giocatore possa partire con il resto della squadra per il Giappone.

A novembre infatti la Roma sarà impegnata in una breve tournée per non spezzare il ritmo tra il torneo di apertura e quello di clausura. Coinvolgerlo nel gruppo, che ha appena conosciuto, servirà a velocizzare l’integrazione definitiva.

Alla ripresa del campionato Gini avrà ancora davanti a sé 23 partite di campionato più almeno una di Coppa Italia e, auspicabilmente, almeno un altro paio di Europa League. Avrebbe insomma il tempo di lasciare il segno nella Roma, in attesa che il suo futuro venga discusso con il Paris Saint-Germain.

Secondo gli accordi estivi, il diritto di riscatto a circa 10 milioni a favore della Roma è libero. Ma è possibile che i club decidano di negoziare una cifra o una formula differente: in fondo Wijnaldum, classe 1990, è ancora sufficientemente giovane per meritare nuove possibilità.

Fonte: Corriere dello Sport