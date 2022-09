Verso Inter-Roma: Lukaku e Calhanoglu, più sì che no. Incognita Dybala. Pellegrini, Elsha e Kumbulla da valutare

AS ROMA NEWS – Una settimana esatta a Inter-Roma, big match del prossimo turno di campionato che si giocherà sabato primo ottobre alle 18.

Nei nerazzurri gli occhi sono puntati soprattutto su Romelu Lukaku: l’attaccante in questi giorni ha svolto lavoro differenziato e sarà valutato nel corso della prossima settimana, ma le sensazioni sembrano positive.

L’attaccante, giocatore imprescindibile per l’attacco dell’Inter, svolgerà nelle prossime ore nuovi controlli per capire se la lesione muscolare è completamente risolta. Leggermente più incerta la situazione Calhanoglu, che si è fatto male dopo il belga e potrebbe non farcela per la Roma.

In casa giallorossa invece si è in attesa di capire se El Shaarawy e Kumbulla torneranno in gruppo dalla prossima settimana: per ora i due calciatori hanno continuato a svolgere differenziato, ma Mourinho conta di riaverli a disposizione per la partita di sabato. Stesso dicasi per Pellegrini, che per ora ha effettuato solo terapie a causa del problema al flessore: dovrebbe farcela.

Resta infine da monitorare la situazione Dybala: la Joya dovrebbe vestire la maglia dell‘Argentina nella partita contro la Giamaica di mercoledì prossimo. Quindi il rientro a Roma previsto per giovedì, a 48 ore dalla sfida con l’Inter. Poi toccherà a Mou decidere.

Giallorossi.net – F. Turacciolo