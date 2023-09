Nazionali Roma, partite e date di rientro dei giallorossi in giro per il mondo

AS ROMA NOTIZIE – Sono dodici i calciatori della Roma che saranno fuori per i rispettivi impegni per le nazionali nei prossimi giorni. Tutti i calciatori partiti dalla capitale saranno coinvolti in almeno due match tra gare ufficiali ed amichevoli. I primi a rientrare saranno Pisilli e Pagano (in Under 20) oltre a Rui Patricio, che faranno ritorno a Trigoria martedì 12 settembre.

Il giorno seguente è atteso il rientro della maggior parte dei giallorossi convocati dalle rispettive nazionali: i quattro azzurri chiamati da Spalletti, insieme a Romelu Lukaku, Zeki Celik, Edoardo Bove e Evan Ndicka.

Ultimo in ordine di tempo dovrebbe essere Paredes che giocherà nella notte del 12 settembre il secondo match con l’Argentina, si imbarcherà nelle ore successive e probabilmente causa fuso orario, sarà realmente a disposizione di Mourinho a partire da giovedì 14 settembre.

IL QUADRO COMPLETO

Cristante/Pellegrini/Spinazzola/Mancini:

Macedonia del Nord-Italia 9 settembre

Italia-Ucraina 12 settembre

Rientro mercoledì 13 settembre

Lukaku:

Azerbaigian-Belgio 9 Settembre

Belgio-Estonia 12 Settembre

Rientro il 13 Settembre

Rui Patricio:

Slovacchia-Portogallo 8 Settembre

Portogallo-Lussemburgo 11 Settembre

Rientro il 12 Settembre

Celik:

Turchia-Armenia 8 Settembre

Giappone-Turchia 12 Settembre

Rientro il 13 Settembre

Paredes:

Argentina-Ecuador 8 Settembre

Bolivia-Argentina 12 settembre

Rientro tra il 13 e il 14 settembre

N’Dicka:

Costa d’Avorio-Lesotho 9 settembre

Costa d’Avorio-Mali 12 settembre

Rientro il 13 Settembre

Bove U21:

Lettonia-Italia 8 settembre

Turchia-Italia 12 settembre

Rientro il 13 settembre

Pagano/Pisilli U20:

Germania-Italia 7 Settembre

Repubblica Ceca-Italia 11 Settembre

Rientro il 12 Settembre

Fonte: Retesport.it