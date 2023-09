TIAGO PINTO: “La squadra è migliorata, l’obiettivo è la Champions. Il rinnovo di Mourinho? Sarà affrontato al momento giusto. Alcune scelte arbitrali non le capisco” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Tiago Pinto torna a parlare nella consueta conferenza stampa di fine mercato che va in scena a Trigoria. Il general manager risponderà alle domande dei cronisti per spiegare le strategie operate dal club in sede di campagna acquisti.

Di seguito il racconto della conferenza, con tutte le risposte date dal gm portoghese ai quesiti posti dai giornalisti presenti all’evento:

Iniziare con un allenatore a fine contratto è pericoloso, perché perde di autorità. Ci sarà un rinnovo?

Da quando sono arrivato ho sempre detto che alla fine del mercato avrei parlato. So che sono qui e so che ci sono domande su altri argomenti oltre al mercato. Quello che posso dire è che siamo carichi per ripartire bene dopo la sosta. Gli altri temi li affrontiamo internamente, coi tempi giusti.

Si tornerà ad investire sui giovani e sui cartellini?

La domanda è legittima. C’è il piano tecnico, dove vogliamo fare la squadra più forte di prima, e secondo me la squadra è migliorata. Dopo c’è il piano economico, e in due anni possiamo spendere solo il 70% dei ricavi. Poi c’è il piano strategico, e anche con il FFP vogliamo investire sui giocatori in ottica futura. Con i paletti è difficile migliorare su tutti e 3 i piani. Ndicka e Aouar non sono scarti solo perchè arrivati a zero. Marcos Leonardo è un obiettivo.

Pensa sia una squadra che può arrivare in Champions? Mourinho ha detto che possono venire solo giocatori in difficoltà fisica o di rendimento, è vero?

Voglio chiarire una cosa: tra me e l’allenatore non c’è il minimo scontro. Lavoriamo sempre per migliorare la squadra. Detto questo, l’obiettivo è tornare in Champions. Poi non è detto che riusciamo. Ma tra me e Mourinho non c’è il minimo disaccordo. Sui giocatori che arrivano se in difficoltà: non siamo il Manchester City, non possiamo prendere chi vogliamo. Sul discorso fisico, voglio dirvi una cosa: se qualcosa andrà male con Renato Sanchez, sarà solo colpa mia. Ma io sono convinto che con questo allenatore, con questo staff tecnico e medico, possiamo riportarlo al meglio. Anche per questo nel contratto è previsto il riscatto solo ad un certo numero di partite.

Mourinho ha detto spesso che gli manca l’apporto della società sulle polemiche arbitrali. Cambierà qualcosa?

Siamo alla terza di campionato e non voglio entrare in guerra con gli arbitri. Personalmente però posso dire che evidentemente non capisco più nulla di calcio, perché alcune scelte non riesco a capirle. Penso che i responsabili dovrebbero sentire anche le opinioni di giocatori e dirigenti. Alcune scelte e alcuni criteri di scelta non riesco a capirli. Noi chiediamo solo giustizia.

Dopo Scamacca e Marcos Leonardo è arrivato Lukaku. Perchè? E cosa è successo con Bertran?

Sono abituato ai no: ho 38 anni, sono divorziato e non ho figli. Si, abbiamo trattato Scamacca e Marcos Leonardo, che continua ad essere un obiettivo. Purtroppo il Santos si è trovato in difficoltà, hanno cambiato allenatore e dirigenti, hanno venduto due giocatori e a quel punto era difficile. Ma ripeto: è ancora un obiettivo. E’ stato un mercato difficile, specie per gli attaccanti. Bertran? Non so di cosa parli, per me è tutto apposto con la Fiorentina.

Cosa è successo con Matic? I soldi delle entrate possono essere riutilizzati?

Quella di Matic è stata una situazione che non mi aspettavo. Ma voi prendete solo il lato negativo, io preferisco quello positivo: abbiamo preso Paredes che è un campione del mondo. Per il resto andiamo avanti, è una vicenda che non merita molte parole. Spiego una cosa: noi siamo messi bene con il FFP. Ma c’è anche il Transfer Balance, che tiene conto dei giocatori che vanno via e chi arriva. Far quadrare tutto è complicato. Ad esempio: i soldi di Missori, Tahirovic e Volpato non rientrano nel Transfer Balance. E’ una cosa molto tecnica e molto difficile, e tenete presente che io sono d’accordo con il FFP.

Ci sembra stanco, è vero? Sugli esterni e il portiere si poteva fare altro nel mercato?

Mi vedete un po’ dimagrito? (ride) Si sono stanco. E’ difficile stare sotto questa pressione, senza mangiare e dormire, per tre mesi. Io ci tengo a fare le cose fatte bene. Su esterni e portiere: è presto, abbiamo fatto solo 3 partite e ne mancano 54. Io sono convinto che i giudizi sono troppo frettolosi. Secondo me faremo meglio in futuro. Ho fiducia nei nostri giocatori al 100%.

E’ sicuro che avere sia il GM e l’allenatore in scadenza non possa dare la sensazione di essere alla fine di un ciclo?

Come ho detto all’inizio, parleremo dei rinnovi al momento giusto. Noi siamo uniti come una famiglia.

Tra tutte le trattative, qual è stata la più difficile?

Ogni trattativa è diversa: quando è andato via Dzeko avevo paura di uscire di casa, ma anche Dybala e Lukaku sono state complicate.

C’è sempre stato lo spettro dell’Arabia. Avete mai avuto paura di perdere Dybala?

Pensavo che mi chiedevate se anche io andavo in Arabia… (ride). Io sono contento di aver portato Dybala, abbiamo un grande rapporto con lui e il suo staff. Lui oltre ad essere un calciatore fantastico è anche una persona straordinaria. Godiamocelo, poi per il futuro si vedrà. Come dicevo, i rinnovi si trattano nelle sedi opportune.

Quando ha capito che era fatta con Lukaku? Come lo ha convinto?

Non posso dirlo… (ride). Lukaku lo abbiamo trattato solo sul finale, anche se ho un buon rapporto con il suo staff. A luglio era impossibile, lo abbiamo seguito ma senza far trapelare nulla per non creare troppe aspettative. In ogni caso l’intervento dell’allenatore è stato importante, così come il fatto che si parlassero direttamente le due proprietà. Poi ovvio, devi essere veloce, altrimenti perdi l’opportunità.

Non le chiedo di darsi un voto, ma quanto è contento del mercato? C’è un rimpianto? Il mercato in uscita è chiuso? (domanda di Andrea Fiorini di Giallorossi.net)

Hai ragione sul voto (ride), io voglio essere coerente: per me il mercato è il 20-30% del successo del club. Conta più il lavoro quotidiano. I Friedkin hanno fatto investimenti importanti, e la squadra vuole essere rappresentativa della volontà della società. Io ho sofferto tanto, e contento purtroppo non lo sono mai. Penso sempre che avrei potuto fare meglio. Però penso anche che abbiamo fatto un buon lavoro.

E’ stato uno sgarbo quello di Gasperini per Zapata?

Ognuno fa le sue scelte. Si, noi avevamo parlato con Duvan e lo volevamo prendere, ma non dirò mai che c’è stata una scorrettezza come fanno altri. Il mercato è fatto così: a volte riesci a prendere chi vuoi, a volte no.

Ci può dire cosa sta succedendo alla squadra?

Nessuno di noi è contento, ma quando si vince si vince tutti insieme, quando perdiamo perdiamo tutti insieme. Bisogna restare calmi: non siamo contenti, ma siamo consapevoli del nostro valore. Bisogna avere equilibrio nei giudizi. Quando ho preso Azmoun avevo Instagram pieno di insulti, poi quando ho preso Lukaku mi chiamavano il re di Roma. Io sono solo un ragazzo di 38 anni che fa il suo lavoro. Bisogna essere equilibrati.

(Fine)