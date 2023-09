ULTIME DA TRIGORIA – Azmoun in gruppo, aggregati diversi giovani della Primavera

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma è tornata a lavorare al centro sportivo ‘Fulvio Bernardini’ di Trigoria dopo alcuni giorni di riposo e questa mattina alle 10 ha iniziato la preparazione in vista della partita contro l’Empoli, in programma il 17 settembre alle ore 20:45.

Non si sono visti in campo né Aouar, né Dybala oltre a Renato Sanches. La novità riguarda Sardar Azmoun, il quale ha smaltito il problema fisico e si è allenato con il resto del gruppo.

A causa dei numerosi infortunati e delle assenze dovute ai calciatori partiti con le rispettive nazionali, José Mourinho ha aggregato diversi calciatori della Primavera. Per la partita di domenica 17 settembre il tecnico punta ad avere tutti a disposizione, ad eccezione di Kumbulla e Abraham.

Giallorossi.net – A. F.