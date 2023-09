VIDEO – Renato Sanches, Abraham e Zalewski si sottopongono alle terapie a Trigoria

AS ROMA NOTIZIE – Sono ben 14 i calciatori della Roma che hanno lasciato Trigoria per rispondere alle convocazioni delle nazionali, ma alcuni sono rimasti nella Capitale per ritrovare la condizione migliore.

Tra questi ci sono anche Tammy Abraham, Renato Sanches e Nicola Zalewski, i quali sono al lavoro per recuperare dai rispettivi infortuni.

I tre si trovano a Trigoria e, come testimoniato dal centravanti inglese sui social, stanno svolgendo una seduta di fisioterapia.

GUARDA IL VIDEO SU INSTAGRAM