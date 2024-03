Ndicka, niente conferenza stampa: c’è il Ramadan, al suo posto Bove

AS ROMA NEWS – Evan Ndicka non sarà protagonista in conferenza stampa al fianco di Daniele De Rossi per parlare della sfida di ritorno contro il Brighton.

Inizialmente era previsto che fosse il difensore ivoriano a parlare ai giornalisti insieme al suo allenatore, ma l’orario della conferenza ha cambiato le carte in tavola.

Questo è il periodo del Ramadan, e a quell’ora Ndicka è impegnato con la meditazione e le preghiere, e per questo ha chiesto la cortesia al club di potersi astenere dall’impegno con la stampa.

La Roma ha acconsentito di buon grado, scegliendo di mandare Edoardo Bove a presenziare l’incontro con i giornalisti.

Fonte: Rete Sport